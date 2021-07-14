每個工作的崗位都有伏位、敏感位，尤其是在公營、政府或非牟利機構工作的人，更要有比白還白的意識，這是一個沒有秘密的年代，與其博無其他人知，不如一開始就杜絕所有會令自己有嫌疑之行為。這是一種sense，不用白紙黑字寫在條文中，更不用日日要人提，愈高職位愈要打醒十二分精神避嫌。做高層無此sense者，即根本擔不起那個位置；有此sense而明知故犯的，即專業操守有問題，無論前者或後者，遲早出事。

記得若干年前，收過一封香港以外地區的電郵，發信者聲稱想申請敝院之博士生，希望在下收她做學生云云，最後她寫到，她爹是廠商，專門做外國高檔名牌X、Y、Z的定單，下次她將會寄一大箱品牌產品給我，問我是否應寄到辦公室。看到此處，當堂眼凸，九秒九回覆，馬上杜絕她這個念頭和行動。試想一下，若一大箱名牌放在我辦公室門口，那時才打回給對方，費時兼麻煩，又或對方沒有寫上地址，那就更弊，不知打回何處，人家又認定你已全部收下，那就水洗都唔清！所以，要馬上堵截對方的行動，免日後有受賄之嫌。對這些事，要敏感過敏感，比白還白。

又或但凡現屆學生小組約我飯聚或茶敘，我必例牌拒絕兼對他們說，完成這個課程後，約我無任歡迎，但不是現時。何解？若我跟現屆學生小組A嘻嘻哈哈飯聚，給小組B、C、D看見，他們會怎麼想？而若學生小組A到最後成績單是優異分數，即使我自問俾分客觀公平，其他學生會如何想？總不能一句清者自清就打發心有疑惑的學生。微細位如飯局的邀請，也要周全考慮所有可能性。

朋友在政府機構工作，每逢商界人士邀請，即使是普通大班熟朋友聯誼，他例必一視同仁地缺席，因着他一直的堅持，我又尊重他多幾分。有些嫌疑、有些地方、有些場景，不僅需要sense去判斷，更需要打醒十二分精神去避。