小時候很怕黑，夜半若要上洗手間，總會先把父母吵醒，原因是生怕自己一個時，會看見暗角處黑影晃動及跟隨自己，典型杯弓蛇影。及至成年長大後，反而喜歡各類傳說及科幻電影，既追求官能刺激，亦是滿足想像如MATRIX橋段描述不同世界存在的可能性。

現實中不少人就算不看驚慄劇集，半夜醒來卻驚慌萬分，手腳動彈不得並呼吸困難，自言「被鬼壓」或「鬼壓床」。原來這現象可以科學解釋，動彈困難原因其實為「睡眠癱瘓」，只要做到改善睡眠質素，定能半夜醒來也不驚。

人的睡眠其實由兩類睡眠周期組成，包括「非快速動眼期」NREM睡眠及「快速動眼期」REM睡眠，前者NREM可再細分由淺入深4個階段。正常過程會由NREM淺層睡眠進入深層睡眠，周而復返循環回到淺層，然後經REM階段，才發生發夢現象。一般每個睡眠循環會歷時90分鐘，每晚經歴 4至5個完整循環，所以充足睡覺應以6至8小時為標準。大腦在REM快速動眼階段發夢，期間會暫時將骨骼肌肉系統暫時「熄機」，作用相信是以防止睡夢中肌肉收縮，避免出現手舞足蹈反應。假若大腦突然從睡覺中甦醒過來，但身體肌肉仍處於休息狀態，則會出現大腦清醒，而手腳動彈不能，呼吸困難，胸口如巨石壓迫，叫天天不應，叫地地不靈。

要避免「鬼壓床」，最重要是要讓睡眠循環順利進行，不讓在REM動眼發夢期間突然醒來。平常要培養良好睡眠習慣，讓睡眠容易有足夠深度，例如按時就寢，不過早及不帶工作進入睡房；睡前減少查看手機或平板電腦等，減低電子產品發出藍光干擾睡眠；晚上亦不要喝咖啡或茶等提神飲料。

此外，中醫經驗得知短期的睡眠困難多與肝心火旺有關，進食苦味能清心火安寧心神，方法可用3克蓮子芯焗茶服用；或長期有睡眠問題者，平素進餐多食用蓮子及百合，加入作焗飯或煮湯材料。穴位按摩可輕柔按壓神門穴，位置於腕掌橫紋尾指端，骨頭旁凹陷處，睡前按壓兩分鍾，手局部達痠脹感。

鬼壓床其實為睡眠中異常醒來的現象，不用驚怕，呼吸平順放鬆，身體自自然然便會甦醒過來。

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