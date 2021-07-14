普及電子支付 消費券成契機

新冠疫情對本港經濟打擊甚大，為了遏止疫情及刺激經濟，特區政府先後推出疫苗接種計劃及消費券計劃。不過，市民對兩個計劃的反應迥異，即使各方機構紛紛推出「谷針」大抽獎，送樓送黃金，獎品價值以億元計，但是截至昨日仍只有約266萬人接種了第一針，反應算不上踴躍；反之，價值5,000元的消費券卻在登記首天（4日）造成系統大塞車，我自己也是呆等6小時後驗證失敗的例子。

消費券計劃接受登記首兩天，已有310萬名市民登記，超越打了第一針疫苗的人數，7天後登記人數更達480萬，反映市民非常接受消費券，也願意學習使用電子支付工具，可喜可賀。

其實特區政府最初宣布消費券計劃時，因為有八達通、支付寶香港、WeChat Pay HK及Tap & Go拍住賞4種支付工具選擇，每種工具又附帶不同優惠，市民覺得眼花繚亂。而在4種支付工具中，八達通是市民最熟悉、幾乎每天都用的，其他支付工具則相對地未算普及。

猶記得有位金融界猛人多次提出，特區政府早應在10多年前收購八達通，推出中央電子錢包，那麼特區政府在2011年、2018年派錢，甚至是現在派消費券，也就快捷方便得多了。這個想法在當年相當具前瞻性，可是今時今日，市場百花齊放，特區政府已錯失推出中央電子錢包的時機。

發SVF牌照 卻無積極推廣教育

金融管理局自從在2016年發出首批儲值支付工具（Stored Value Facilities，SVF）牌照，至今發出了18個SVF牌照，但是牌照是發了，特區政府及相關機構卻沒有積極推廣及教育市民使用。因此，我認為今次推出電子消費券，倒是個推廣電子支付的契機，讓更多市民使用電子錢包。

不過，上述4種支付工具之中，以八達通的技術最落後，使用消費券的方法亦較另外3種工具複雜。5月時，我曾經與八達通公司的管理層會晤，了解他們的技術水平，雖然他們在會議中信誓旦旦，彷彿甚麼也做得到，但如今證明，他們相對low tech，作為離綫支付系統，既不能做到實時交易管理，也不能在卡內分開兩個錢包，分開市民自己的錢及消費券金額。換句話說，市民使用八達通消費時，不能指定該筆消費是使用消費券抑或花費自己的錢；心水清的市民便選擇開一張新的八達通卡綁定消費券。

此外，亦因為八達通的技術限制，市民要分3期（2,000元／2,000元／1,000元）領取消費券金額，並且要在指定期限內消費了首4,000元，才能領取最後的1,000元，相當不便。

派發消費券 5大好處

話說回來，雖然在登記首天發生大塞車，但是以目前情況來說，消費券計劃算是成功的，並且將會帶來以下好處。

一、新民黨早於2019年最早向財政司司長建議派發本地消費券，因為消費券和派現金的分別，是市民不能把消費券儲起來，而是必須在指定期間內在本地消費，從而達到帶動消費、提振經濟的目的。當市民廣泛採用消費券，或會補貼差額購買心儀產品，支付平台及企業店舖亦會提供優惠吸引顧客，公司會向員工支薪、向供應商和服務商付款，經濟活動連鎖循環，長遠地發揮乘數效應。

二、引人競爭，不讓八達通公司壟斷電子支付市場。

三、創造契機，讓更多市民學習運用電子錢包，推廣電子支付，使之普及化。

四、產生大數據，了解不同年齡群的最新消費模式，例如年輕人最多購買哪類產品？長者最多使用哪種支付工具？這些數據對於了解社會發展很有幫助。

最後一點我認為十分重要，就是當社會長期在黑暴、疫情，甚至近期的恐怖襲擊陰霾下，市民難免會感到沉重遏抑，這時候，消費券能夠引起話題，帶動歡樂氣氛，讓市民笑起來，何樂而不為？

▲ 市民對消費券計劃反應踴躍，是本港推廣電子支付的契機。（資料圖片）