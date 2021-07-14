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亞馬遜感測器 雷達監測用戶睡眠

行政人員版 2021/07/14

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雷達技術應用愈趨普遍，電商企業Amazon（亞馬遜）亦有意在其生產的智能設備上，啟用雷達感測器。Amazon日前已成功向美國聯邦通信委員會（FCC）申請，銷售使用雷達技術的設備，當中更引入了非接觸式的

...

欄名 : 科技新知

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