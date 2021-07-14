亞馬遜感測器 雷達監測用戶睡眠 行政人員版 2021/07/14 分享： 雷達技術應用愈趨普遍，電商企業Amazon（亞馬遜）亦有意在其生產的智能設備上，啟用雷達感測器。Amazon日前已成功向美國聯邦通信委員會（FCC）申請，銷售使用雷達技術的設備，當中更引入了非接觸式的 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 電動貨車Cybertruck 三星生產攝錄鏡頭 今日 電動貨車Cybertruck 三星生產攝錄鏡頭 澳洲學府夥初創研便攜新冠檢測器 2021/07/13 澳洲學府夥初創研便攜新冠檢測器 蘋果今秋料推 第6代iPad mini 2021/07/13 蘋果今秋料推 第6代iPad mini 微軟贈每名員工 1.2萬疫情獎金 2021/07/12 微軟贈每名員工 1.2萬疫情獎金 Android新免費App 一按即測手機防水 2021/07/12 Android新免費App 一按即測手機防水 商業 科技行業 科技軟件 創新科技及應用 科技硬件 IT技術 Amazon 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 銷售 人工智能