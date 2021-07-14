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港鐵6大商場展出LEGO CITY 各有不同主題場景

行政人員版 04:00 2021/07/14

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黛安由細玩到大嘅樂高積木，今年與港鐵旗下6大商場攜手合作，推出大型實體跨區主題活動「LET'S EXPLORE LEGO CITY樂遊城市AT MTR MALLS」，今個月中起會先後展出1︰25比例嘅寫實場景，各有唔同嘅主題。

公關姊妹話，今個月16日活動率先喺德福廣場開始，以「城市巡禮」為主題，小朋友有機會設計樂高戰車；到下星期日（18日）喺青衣城就會有「夏日海灣」場景登場，同樣設有體驗區；兩個商場仲會有期間限定店，出售逾200款產品，包括全城大熱嘅21327打字機同10282 adidas Originals Superstar波鞋！

將軍澳PopCorn商場喺今個月20日就有「露營度假樂」場景，到23日就一次過喺康城The LOHAS、杏花新城同綠楊坊登場，分別以「單車遊」、「夏日運動樂」、「美食滋味遊」為主題。今次展期會一直去到9月，各位樂高迷記得抄低日子到場朝聖喇。

公關姊妹仲提醒黛安，樂高即日起會推出網上互動遊戲「城市冒險旅程」，只要【按此】登入玩遊戲，即有機會贏取限量版樂高獎品。

本文轉載自《晴報

Popcorn商場「露營度假樂」

德福廣場「城市巡遊」

The LOHAS「單車遊」

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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