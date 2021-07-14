7仔勁抵$7+$11優惠 零食汽水乜都有 行政人員版 04:00 2021/07/14 分享： 7-Eleven早前迎來第1,000間分店開業，「賀禮」陸續有來。公關姐妹話今日起至20號，一連6日推出多款7蚊同11蚊精選產品優惠，如童星點心麵11蚊有3包、利賓納有氣黑加侖子汁11蚊有2罐，仲有汽水、甜筒、啤酒都係7蚊1件。 公關姐妹教路，買嘢之餘登記埋yuu會員，仲可以儲到3倍yuu積分，買得多賺更多，梗係要盡情掃貨啦。 本文轉載自《晴報》 撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關 欄名 : 八卦名利場 最新專欄文章 更多 八卦名利場 - 誠哥加碼$2000萬 資助膝關節置換 今日 誠哥加碼$2000萬 資助膝關節置換 八卦名利場 - 荷里活廣場 Pokémon夏日運動祭 今日 荷里活廣場 Pokémon夏日運動祭 八卦名利場 - 港鐵6大商場展出LEGO CITY 各有不同主題場景 今日 港鐵6大商場展出LEGO CITY 各有不同主題場景 八卦名利場 - 大家樂焗素豬扒飯全新廣告 2021/07/13 大家樂焗素豬扒飯全新廣告 八卦名利場 - 霍啟剛促發展體育產業 自爆死纏爛打追跳水皇后 2021/07/13 霍啟剛促發展體育產業 自爆死纏爛打追跳水皇后