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7仔勁抵$7+$11優惠 零食汽水乜都有

行政人員版 04:00 2021/07/14

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7-Eleven早前迎來第1,000間分店開業，「賀禮」陸續有來。公關姐妹話今日起至20號，一連6日推出多款7蚊同11蚊精選產品優惠，如童星點心麵11蚊有3包、利賓納有氣黑加侖子汁11蚊有2罐，仲有汽水、甜筒、啤酒都係7蚊1件。

公關姐妹教路，買嘢之餘登記埋yuu會員，仲可以儲到3倍yuu積分，買得多賺更多，梗係要盡情掃貨啦。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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