中國移動香港客戶突破500萬　帶領新一代走入5G新生活共享新未來

▲ 「共享新未來」啟動禮暨音樂會邀得中央政府駐香港聯絡辦副主任尹宗華先生（左4）、香港特別行政區商務及經濟發展局局長邱騰華，GBS，JP（右4）、香港中國企業協會副會長兼總裁張夏令先生（左2）、中國移動香港董事長李鋒博士（左3）及中國移動香港董事兼行政總裁李帆風先生（右3）等擔任主禮嘉賓。

5G作為最新一代的通訊技術，能提供更廣的頻寬及更快的網速，與人工智能、大數據、雲計算及物聯網等新一代資訊技術深度融合，賦能城市治理、產業、民生等多個領域，助力智慧城市各應用場景釋放更大潛能，被視為是改變人類生活的劃時代技術，所以5G絕對是未來發展的重要基石。而年青人作為社會未來的棟樑，是社會最有活力、最有創造力和對推動社會發展最具潛力的一群，5G新世代當然少不得年青人的參與。因此，中國移動香港（CMHK）藉著「共享新未來」啟動禮暨音樂會，公布至2021年6月客戶人數正式突破500萬*的喜訊外，更同時公布一系列配合年輕族群的5G服務及優惠，讓年輕人成為數字社會的“新基石”，帶領香港以5G技術佈局智慧城市發展。

▲ 天才小提琴家蘇千尋的演奏，正式為「共享新未來」啟動禮暨音樂會揭開序幕。

全新 5G 服務計劃全方位照顧不同客戶需要

隨著啟動禮暨音樂會的舉行，CMHK 一系列服務計劃及優惠亦同步登場。升級5G網絡已成為電訊市場大勢所趨，為全面照顧低、中、高用量客戶使用需要，CMHK推出全新 $248 5G 服務計劃，計劃包括 50GB 用量的 5G 本地數據，滿足追求極速網絡體驗及精彩娛樂的客戶需要。為鼓勵更多客戶體驗CMHK 5G網絡，現凡攜號轉台客戶#選用$248 5G服務計劃並簽約30個月，可獲豁免6個月月費、免費任用本地數據（最高達50Mbps）、5G手機獎賞超過$2,000或免12個月1000M家居寬頻服務（二選一）及優越會獨家網絡優先等。扣除機價折扣後，指定計劃月費低至每月$112^，即可享受極速5G網絡。立即了解更多：https://bit.ly/3wOcTRn

▲ CMHK另備有一系列多元化5G服務計劃，包括10／30／100／200及300GB數據用量以供選擇，選擇多元化。

#只適用於以月費計劃攜號轉台並簽約30個月的客戶。不適用於儲值卡客戶。

^此折扣後月費$112只適用於新客戶同時選用$248/50GB 5G服務計劃，並簽約30個月及選購Samsung Galaxy S21 Ultra 5G手機512GB (建議零售價 : $10,698)，以每月優惠服務月費($248) 扣除(1)上台額外折扣優惠及(2)指定手機優惠 (合共$2,600)後平均計算得出。客戶須另繳指定手機價格及預繳金額，最終月費以服務計劃合約為準。

-受條款及細則約束，詳情可參閱中國移動香港網頁。

升級5G優惠人人有份

使用CMHK 卓越5G網絡，當然需要配合一部5G裝置支援。現凡以舊機升級換購 5G 手機可享高達 65 折扣獎賞，並可免費獲贈5G 體驗卡一張，指定客戶即時 Trade-in 手機更可加 $1 獲得 3GB 5G 數據。現有客戶成功推薦親友上台並簽約24個月指定5G服務計劃，推薦人可享$500月費回贈，而被推薦人亦可享1個月月費減免，推薦名額最高10個。指定CMHK月費服務計劃客戶及儲值卡現有客戶，可登入MyLink免費領取高達50GB的5G本地數據，網齡愈長，送得愈多，盡享5G網絡帶來的非凡體驗。

▲ 任何客戶均可享5G終端升級優惠，凡以舊機升級換購5G手機可享高達65折扣獎賞，並可免費獲贈5G體驗卡一張。

以業務專長回饋社會

作為擁有香港最多5G頻譜的本地流動網絡營運商之一的CMHK，一直秉承「正德厚生，臻於至善」的理念，肩負起社會責任，積極與各慈善機構合作，為社會上有需要人士提供電訊服務及網絡支援，透過業務所長回饋社會，當中包括夥拍社企「新家園協會」，為關愛家園咭會員提供流動通訊服務、家居寬頻及智能家居產品優惠；籌辦5G遊學團，讓新生代加深對5G的認知，培育年青創科人才；藉著舉辦第四屆中移動香港行山節，提升社會健康生活意識，更鼓勵用戶捐贈MyLink積分以贊助環保機構，保育郊野同時推廣助人精神。

CMHK亦以業務所長幫助弱勢及有需要人，照顧不同年齡層的客戶，讓他們融入未來社會發展趨勢。為方便大灣區就業的年輕人，CMHK特別設計「大灣區青年卡」計劃，大灣區數據用量加倍並免 $18 行政費，加上同時贈送「一卡兩號」；針對學生客戶群體，提供低至半價的5G服務計劃，推動更多年青人投入5G新世代。

▲ CMHK 以業務專長回饋社會，計劃多項惠澤社群的項目，如為關愛卡會員提供電訊服務及網絡支援，以及舉辦 5G 遊學團等，為培育年青一代不遺餘力。

推電子消費券優惠組合

令人引頸以待的政府消費券已經開始接受登記，而CMHK的消費券多種優惠組合亦同樣準備就緒，幫大家上台換新手機，享受 5G 流動網絡、極速家居光纖寬頻，或為你的智能家居添置安全防護裝置，優惠總值超過 $10,000，消費券價值double up!

下表列出CMHK消費券優惠，等你先睹為快:

詳情請瀏覽：https://bit.ly/3AVdOCJ

與年輕一族携手邁向5G新世代

早前舉辦的CMHK「共享新未來」啟動禮暨音樂會，特別以天才小提琴家蘇千尋的精彩表演揭開序幕，為嘉賓帶來耳目一新的感覺。而音樂會亦悉心安排一眾本地年青人氣歌手，包括JW王灝兒、吳業坤（坤哥）及3名參與「聲夢傳奇2021」的樂壇新力軍炎明熹（Gigi）、林智樂（Felix）及鍾柔美（Yumi）參與，5人不但載歌載舞，更分享了5G科技的好處及重要性，更在表演時加入嶄新的科技元素，一同分享突破 500 萬客戶的喜悅。

忙於為「聲夢傳奇2021」擔任導師的JW原來是CMHK的5G客戶，她亦提及憑著5G的低時延特性，現在只需要透過手機或電腦螢幕便可以作即時互動，即使相隔著螢幕，要與學員合唱也沒問題，大大解決很多時、地限制。坤哥更帶同5G機械狗參與音樂會，更笑言5G機械狗除了解悶外，因為它配備夜視、掃描及感應器功能，即使應用在工商業上也有無限潛力。「我的方向感及認路能力真的是非常一般，所以下次如果我再去working holiday，我一定會帶同5G機械狗做我助手，幫我周圍探索及搵路。」

▲ JW王灝兒與吳業坤（坤哥）分享5G科技的好處及重要性，同時為表演帶來嶄新體驗。

因參與「聲夢傳奇2021」而人氣急升的三位年青學員Gigi、Felix及Yumi亦獲邀參與演出，Felix更首次戴上了AR眼鏡作演出，「配合5G網絡高網速、低時延的優勢，AR眼鏡可以代替字幕機，讓歌手能輕易閱讀歌詞。」以跳唱取得佳績的Yumi認為，作為跳唱歌手，在台上既要跳又要唱，實在要兼顧太多，有了輕便纖巧的AR眼鏡，可邊跳邊留意歌詞，令整個表演更加自然順暢。至於Gigi就指，AR眼鏡的鏡頭設有錄影功能，可把現場實況紀錄下來，不論歌手或觀眾都能以第一身去感受現場氣氛，把最具紀念性的一刻紀錄下來。

▲ 獲邀參與演出的炎明熹（Gigi）、林智樂（Felix）及鍾柔美（Yumi）分享戴上AR眼鏡演出的好處。