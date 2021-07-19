智郵新時代　自助郵寄新體驗

到郵局寄件、收件只限於辦公時間？這種想法已經過時了！配合創新科技的發展和應用，近年香港郵政先後推出了多項嶄新服務，就像今天推出的「智郵寄」和不斷擴展網絡的「智郵站」便打破了以往「限時限刻」的寄件和收件定律。想知相關服務有幾特別？立即為大家逐一揭曉！

「智郵寄」：全天候自助寄件夠方便

▲ 「智郵寄」乃全港首創的自助寄件站，讓市民寄件或收件都不再受時間限制。

香港郵政總監（業務發展）周伊君透露，香港郵政於今天推出的「智郵寄」乃全港首創的自助寄件站，「24小時服務的『智郵寄』可以供市民投寄2KG以下，而體積小於300mm x 300mm x 100mm的各類郵件，包括普通或掛號郵件、包裹、特快專遞、Vantage暢運服務、e-Express易網遞服務。」

▲ 香港郵政總監（業務發展）周伊君表示，新服務能讓市民寄件或收件時不再受時間限制。

周伊君表示，市民只要預先在網上填妥投寄資料，然後於「智郵寄」服務站掃描相關條碼或二維碼（QR code）並貼上郵資標籤，即可進行投寄。「市民亦可將郵件放入『智郵寄』內置的3D 掃描器，即時量度郵件尺寸和重量，再繳付郵資即可投寄。」她補充指，「智郵寄」更支援非接觸式付款方式，既方便又衞生，為市民帶來便捷貼心的服務體驗。

▲ 「智郵寄」適合用作投寄指定體積的各類郵件，包括一般普通或掛號郵件郵包、包裹、特快專遞、Vantage暢運服務、e-Express易網遞服務。

「智郵站」：逾百個收件站任君選擇

至於取件方面，為省卻大家到郵局輪候的時間，香港郵政在全港各大小屋村和屋苑商場設置了多部全天候營運（大部分24小時運作）的「智郵站」供市民自助取件。

「無論是本地或海外郵件，投寄時只要填寫收件人手提電話號碼及『智郵站』簡碼，當郵件抵達後，收件人即可憑手機短訊中的領件密碼於『智郵站』取件。」周伊君說。據了解，「智郵站」即將支援運費到付服務，同樣設有非接觸式付款選項，相信能夠滿足不同用家的需要。

▲ 「智郵站」網絡遍布港九新界及離島的各大小屋村和屋苑商場，方便市民取件。

自助郵務中心 : 實現24/7 寄件取件

「預告一下，嚟緊我哋會設立『24小時自助郵務中心』（Auto Lobby） ，好似銀行自助櫃員機中心一樣，入面會有『智郵寄』和『智郵站』，畀顧客24小時自助領件及寄件，十分方便。」周伊君說。

革新本地與海外郵遞服務：「Vantage暢運」及「EC-GET易寄取」

在推出自助寄件與收件服務的同時，香港郵政早前亦革新了其他郵寄服務，就以寄件到海外為例，覆蓋美國及歐洲等26個國家或地區的Vantage暢運服務便為郵寄小型包裹或速遞到海外的市民提供更多選擇。

有別於以往海外郵件由當地郵政派遞的做法，透過Vantage暢運服務投遞的郵件當抵達當地後，將由當地優質物流服務供應商負責派發，最快4個工作天內送達歐洲、5個工作天內送達美國，而市民更可全程透過網上追蹤郵件，但郵費卻較「特快專遞」節省2至3成，絕對是經濟實惠。歐洲寄件人更可彈性靈活自選派遞日期或取件地點。

至於另一項「EC-GET易寄取」全新本地郵件派遞服務，它同樣設有郵件追蹤功能，而且每件郵件收費更低至10元（相比掛號郵件節省最少40%），並可選擇於「智郵站」或郵局取件，可謂既經濟又方便。

優化電子平台 簡化投遞過程

除了上述新服務以外，香港郵政近年亦積極善用創新科技，簡化各項服務的手續從而提升服務體驗。例如現時只須透過香港郵政網站或手機應用程式（App），即可於「立即寄件」（POST NOW）中輕鬆準備投寄資料並領取郵件編號和郵資標籤，令整個寄件過程更快捷方便。此外，各間郵局亦設有平板電腦供市民選寫寄件資料，無論想在家準備，還是即場處理均同樣輕鬆。

▲ 即使無暇事先上網準備投寄資料，郵局也有平板電腦供市民使用。

周伊君表示：「預計今年8月，我們將推出派遞前短訊通知，收件人收到派遞前短訊通知後，可靈活自選派遞日期（到戶派遞日期至7個曆日內的任何一個工作日）或取件地點（包括「智郵站」和郵局）。所以記得留埋你個手提電話畀寄件人喇！」

配合電子支付的廣泛使用，全線郵政局櫃位和「智郵寄」於7月起將支援八達通、支付寶、WeChat Pay等多種非接觸式付款方式，日後繳付郵資或買賣郵品毋須再為找贖而煩惱！

多項新服務與郵品陸續登場

當然，在提升郵寄服務之外，香港郵政亦會繼續推出各項精美郵品供市民選購，想知更多香港郵政的資訊？大家除可留意其官方網站外，部分郵局內更設LED 電子屏幕，為大家送上最新資訊，下次到郵寄時記緊留意！

▲ 香港郵政將於7至12月推出多項新郵品，包括<<百分百感覺>>漫畫郵票。

（特約）