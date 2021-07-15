陳伯八十歲患晚期肺癌，醫生見他手指發黃，慣性地問：「抽煙多久？每天抽多少？」一般病人會怯懦回答：「唔算多，十年上下。」再細問時，會發現大部分都是報細數。

惟有陳伯，以大嗓門無畏無懼地回答：「食足七十年，每天兩包。」醫生佩服他的坦誠，但不服他這麼囂張，便開玩笑道：「老友唔好咁『寸』好喎，你知道抽煙引致肺癌嗎？」

豈知他仍用大嗓門回答：「致癌與否就唔知，只知道阿媽在我八歲時教我抽煙，一直抽到現在！」醫生語塞，一句「阿媽教的」，醫生確實無辯駁餘地。

問題是甚麼樣的母親，會教八歲兒子抽煙？按現今知識水平，這是無可寬恕的行為，但若追溯到上世紀四、五十年代，便不難明白，其實母親也是受害者，煙草商無所不用其極的市場推廣方法，令廣大群眾誤信香煙好處，這令人齒冷的故事，現今已鮮為人知。

話說四十年代，煙草公司開宗明義聘請醫生、牙醫作代言人，以宣傳slogan，如：「More doctors smoke Camels」、「Just what the doctor ordered」，令人誤信香煙對健康有好處；到了五、六十年代，名人如列根為煙草塑造英雄形象，隨後再跟運動明星等掛鈎。陳伯母親很可能誤信其好處而成為煙民，再在不知道、不明白情況下，把這禍害介紹給兒子。

七一刺警案是暴力行為，再自殘致死也是暴力行為，無論背後是何等信念，暴力就是暴力，帶兒女去悼念暴力的母親，跟陳伯的母親實在不相伯仲。