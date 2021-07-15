鮑魚一聽就知乃名貴食材，所謂「鮑參翅肚」，鮑魚在四大海味珍品中列居首位，但凡菜式一加「鮑魚」二字，不論街市鮑魚仔好、抑或鮑魚幼絲也好，又或鮑汁而已，盡管只配蹄爪，有個「鮑」字當堂升價幾倍。

俗語有云，「一口鮑魚一口金」，以金去形容一種食物，可想而知，幾咁矜貴。但，矜貴食材又並非個個鯁得落，硬鯁或加重痛風，皆因每百克鮑魚的嘌呤含量，約有一百一十二點四毫克，多食唔止滯，更會導致尿酸偏高，兼夾消化不良；原來一隻重一百二十克的鮑魚，約含二十克蛋白質（等於吃四隻蛋），貪食不知飽，會引起腸胃不適、胃氣脹、腹痛、腹瀉及便溏等徵狀。所以話，人要有自知之明，無咁大個胃就唔好鯁咁大隻鮑。

我自問胃功能普通，鯁唔落鮑魚等矜貴食材，所以，每逢有人請吃山珍海錯，俱禮貌婉拒。席中有鮑魚與否，根本不是焦點，要衡量的重點反而是：一、自己受唔受得起？二、食完會否有手尾（如消化不良）？三、無端端受人一餐山珍海錯，好意思嗎？現在這個年頭，有些情況，有功都不能受祿，更何況無功？

要避免白食人家一餐豪宴，易過借火，我會先發制人，事先講明，家常便飯便可，甚至會要求素食更好。我有時會事先張揚向邀請人說笑：「我個肚是平民肚，名貴食材無福消受，太豐盛會不舒服」，那對方自然會適當安排。又，事前一看食飯地方，即使未去過，自己就要醒目啦，例如：唔通人家請你去半島酒店食飯，你會以為是去半島冰室的價錢乎？這個誤會出現在周星馳電影當然好搞笑，但若在現實場景發生，則唔係咁好笑。