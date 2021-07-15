香港書展重開 李小龍展區呈現武神閱讀口味

因疫情而拖延了1年舉辦的「香港書展」終於重開，今年主題為「心靈勵志」，另有多場光影系列講座，但最有看點的可能是「文藝廊」中的「我們的快樂回憶--《兒童樂園》」及「不朽巨龍：李小龍傳奇80載」展區，後者

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