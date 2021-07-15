香港書展重開 李小龍展區呈現武神閱讀口味 副刊版 2021/07/15 分享： 因疫情而拖延了1年舉辦的「香港書展」終於重開，今年主題為「心靈勵志」，另有多場光影系列講座，但最有看點的可能是「文藝廊」中的「我們的快樂回憶--《兒童樂園》」及「不朽巨龍：李小龍傳奇80載」展區，後者 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 荃灣廣場x Glico Fun奇趣打卡位 AR體驗化身大阪固力果人 2021/07/13 荃灣廣場x Glico Fun奇趣打卡位 AR體驗化身大阪固力果人 agnès b.旗艦店保護海洋展覽 2021/07/10 agnès b.旗艦店保護海洋展覽 3大室內外活動 感受仲夏歐陸風情 2021/07/10 3大室內外活動 感受仲夏歐陸風情 100米水上滑道登場 元朗水上樂園盛夏森林7月開幕 2021/07/09 100米水上滑道登場 元朗水上樂園盛夏森林7月開幕 本地壁畫團隊牆上添色彩 香港仔呈現美麗海洋世界 2021/07/09 本地壁畫團隊牆上添色彩 香港仔呈現美麗海洋世界 書展 李小龍 親子活動 閱讀 移民