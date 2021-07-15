持加密貨幣 成企業隱藏財務風險

近年，各國中央銀行實行貨幣量化寬鬆政策，流動性大增，另一方面，具可觀利潤的投資項目「買少見少」，引起不少上市企業對加密貨幣產生投資興趣，其中兩家投資加密貨幣最多的公司--MicroStrategy和Tesla最為人熟悉。Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）更多次高調聲稱投資了比特幣和其他加密貨幣，並一度表明接受顧客以比特幣買車，後來反口；到最近又表示，只要證明礦工使用5成清潔能源來掘礦，Tesla將恢復接受比特幣作為買車的交易貨幣，前前後後的高調行為，令市場矚目。

不過，讓筆者感興趣去觀察和分析的問題是，持有大量比特幣對Tesla和其他上市公司的財務報表產生甚麼影響？由於比特幣價格的波動性非常大，持有這種價格波動性如此凌厲的資產，對Tesla的季度盈利表現產生甚麼影響，問題的確很值得討論。

很顯然，加密貨幣近幾年才流行起來，是一個新生事物，在會計帳目上，沒有一個把加密貨幣列入的專門記帳項目，因此首先要弄清楚，究竟「加密貨幣」在財務報表中屬於甚麼類型的資產？

對於加密貨幣的資產性質和會計處理問題，國際會計準則委員會（International Accounting Standards Board，IASB）早在2018年決定，不予特設準則；美國財務會計準則委員會（Financial Accounting Standards Board，FASB）也在2020年一次會議上，全票否決了為加密貨幣特設一個選用專項，認為並非很多公司對投資加密貨幣有興趣。事實上，情況亦如是，筆者記得有一個研究調查，受訪的上市公司中，只有5%表示有興趣投資加密貨幣。

據德勤（Deloitte）對加密貨幣資產屬性的闡釋，提出其歸屬有4個選擇：一，現金或現金等同物；二，存貨；三，金融資產；四，無形資產。

首先，加密貨幣不是現金或現金等同物。事實上，加密貨幣沒有得到國家的背書，並非法定貨幣，而現金或現金等同物的流動性高，現金等同物更可以隨時兌換成固定數量的現金，完全沒有「變現」風險。因此，加密貨幣不能以現金或現金等同物作為記帳專項的選擇。

第二，對一般投資加密貨幣的上市公司，加密貨幣也不屬於存貨。按照會計學的定義，存貨是指企業在日常活動中持有，以備出售的產成品或商品，具物理性，為有形資產。從一個寬闊的角度看，加密貨幣理論上可以是某些公司的一種存貨，例如主業為買賣加密貨幣的投資公司或經紀行，但細看美國加密貨幣交易所Coinbase的財務報表，該公司也沒有把加密貨幣資產列為存貨。因此，把加密貨幣納入為存貨，也不恰當。

至於金融資產，按照財務會計學的定義，是一種廣義的無形資產，是索取實物資產的無形權利或合約，這項權利或合約安排能為持有者帶來貨幣收入流量的資產。金融資產包括債券、股票、衍生金融工具等物，可以直接在金融市場交易，從這個定義衡量，加密貨幣也非金融資產。

列無形資產 須進行「減值測試」

至此，加密貨幣最終在美國和國際會計準則中被列入無形資產，而且列為「無限期無形資產」（indefinite-lived intangible assets），以成本法列入在無形資產項目之下。按照目前的會計準則，Tesla在未來每一個季度，都需要對所持的比特幣資產進行「減值測試」（impairment test），如果出現減值，就要把相應的減值直接計入利潤表中，同時調整所持加密貨幣的資產價值。

值得注意的是，在無形資產重估過程中，假若該項資產的價值升值，也不能夠改寫記帳，必須保持該項資產的最低估值。換言之，只要比特幣資產在Tesla的財務報表中存在一天，其資產價值只有可能往下調，而不能往上調。

馬斯克用了15億美元投資了比特幣，假設每枚比特幣的價格由50,000美元下跌至30,000美元，每枚比特幣的資產價值，即經「減值測試」後的30,000美元，在「無限期無形資產」項目中列示出來，同時把每枚20,000美元的資產減值損失，直接計入利潤表中。若比特幣的價格其後上升至75,000美元，雖然是從原始價格升值了25,000美元，但根據會計準則，Tesla不能改寫之前的估值，必須保留30,000美元價值，只有Tesla賣出所持比特幣，把「已實現收益」（realized benefits）入帳，才能作出記帳改變。

由於比特幣等加密貨幣的價格波動性異常厲害，投資了加密貨幣的企業，其盈利數字很難預測。細看Tesla的盈利規模不算大，今年首季盈利為4.38億美元，投資比特幣的金額即使低於15億美元，能夠承受比特幣下跌的財務實力，顯然並不強大。因此可以說，Tesla持有比特幣愈多，對其財務的影響和可能變化愈大，這是評估該公司績效一個值得注意的分析因素。

另一方面，企業投資加密貨幣有甚麼好處？很顯然，會計的計算方法是十分保守，當資產價格下跌時，就標示資產價值「縮水」，但升值往往不會馬上入帳記錄，除非把升值金額「袋入了囊中」，把收益實現，才進行記帳。

須賣出變現 升值方能入帳

再想深一層，當期的「保守」就是後期的「激進」。舉個例子，如果在上一季度期內，加密貨幣資產價格由60,000元下跌至30,000元，其價值在資產負債表「無限期無形資產」項目中記錄為30,000元，此為當期的保守；但假如資產價格在隨後的季度上升，公司擬把下一期的盈利數字提高，企業可以賣掉部分價值回升的資產，把所獲收益直接計入利潤表中，餘下未賣出的加密貨幣繼續持有，於是企業便可擇機沽出，為利潤表或績效表現，注入可操作的變化彈性。

過去，也有一些企業採用類似方法，例如買入廠房、地皮甚至物業，當這些資產升值，企業若想在本季度把利潤提高，便可酌量出售部分土地或物業等，把收益在當季計入利潤表中。更值得指出的是，會計研究中把類似操作稱為真實盈餘管理（real earnings management），因為有真實的交易而完全沒有違反會計準則，與普通的應計盈餘管理（accrual-based earnings management）相反。

無論如何，由於加密貨幣資產的特殊性、價格的巨大波動性，目前在國際上通用的主流會計準則，都將之列入無形資產，以進行相應的會計確認，並且需在未來進行減值測試。因此，企業在持有加密貨幣資產期間，不能直接在財務報表中體現價格上升所帶來的帳面收益，而且當價格下跌，對期內利潤表現產生立竿見影的影響，成為藏在企業裏的財務風險。

雖然其他無形資產也有類似的會計準則，但是很少有如加密貨幣般有交易所提供市場價值的，所以比起其他無形資產，加密貨幣對企業帶來更大的財務風險。

同樣值得注意的是，這些加密貨幣資產價格上升的變化，對企業績效表現所提供利潤的變化之可操作彈性，是衡量該公司績效表現和價值一個不可忽視的分析因素，值得投資者注視。

▲ 當加密貨幣價格下跌，會對持有企業的利潤表現產生立竿見影的影響，成為藏在企業裏的財務風險。（路透社資料圖片）