助食肆走塑 宜推政策抵銷成本漲

本港環保署建議本港分階段管制一次性塑膠餐具，減少塑膠污染。走塑風近年席捲全球，成本問題是困擾商家走塑的一大阻因，各地政府皆從政策上着手，鼓勵民間研發及轉用更環保的替代品。

港擬2025年 首階段管制膠餐具

港府早前公布《香港資源循環藍圖2035》，計劃分階段管制即棄餐具，首先針對即棄發泡膠餐具，餐飲業不得為顧客提供體積小、回收困難的即棄餐具包括飲管、攪拌棒、刀叉等。當局會先諮詢業界及持份者，期望在2025年進行首階段管制。

本港鄰近地區已陸續實施限塑令，台灣前年起禁止店家為顧客提供即棄飲管，亦計劃在2030年全面禁用塑膠杯、購物袋及餐具。內地則在今年起禁售及生產發泡膠餐具，並禁止餐飲業提供不可降解的塑膠飲管。其他國家亦然，歐盟在2018年已通過限塑令，美國西雅圖更早至2009年已禁用發泡膠食物容器。

港棄塑膠製品 日逾1200公噸

消委會指出，本港塑膠垃圾棄置量佔堆填區第三位，港人每日棄置超過1,200公噸塑膠製品。疫下市民叫外賣次數激增，無可避免令塑膠垃圾問題惡化，但現時的塑膠替代品例如紙、金屬等的價格遠高於塑膠，商家可能被迫將成本上漲轉嫁至消費者身上。

商家若要鼓勵消費者少用塑膠，或可透過微調達致。以飲品杯為例，只需在設計上作出改善，便可減少使用飲管，本港麥當勞已改善飲品杯嘴形狀，方便顧客直接飲用飲品。

台灣實踐大學今年亦研發一款新的珍珠奶茶杯，將珍珠放在杯內一個凹槽，使其浮在杯中，讓人無需用飲管亦可讓奶茶與珍珠同時吸入口中。

美科羅拉多州 提供稅務寬免

大規模轉用可循環物料，業界短期內難免成本上漲，政府可在政策上予以一定支持。聯合國環境署文件顯示，中美洲島國安地卡及巴布達在實施走塑禁令時，立法寬免部分塑膠替代品原料（包括甘蔗、竹子、紙張、植物澱粉）的稅項。美國科羅拉多州亦就轉用塑膠替代品的成本上漲，為首1萬美元投資提供最多20%稅務寬免。

政府亦需協助發掘更多塑膠替代品，讓商家有更多選擇。美國農業部在2016年起進行實驗，嘗試用奶類蛋白研發隔氧、可自然分解的包裝。英國政府更在2018年撥款多達6,000萬英鎊成立科研基金，鼓勵社會各界發掘用廚餘及工業廢料製造塑膠替代品的方式。

各地陸續走塑，本港亦不宜落後，政府推動政策還需提供相應配套及誘因，協助業界落實走塑。

▲ 疫下市民叫外賣成常態，無可避免令即棄餐具使用量大增，導致塑膠垃圾問題惡化。（資料圖片）