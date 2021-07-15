從個人經歷 見證中國社經躍進

由清末至第二次世界大戰，中國經歷了鴉片戰爭、英法聯軍、八國聯軍、軍閥割據等內憂外患，幾乎淪為半殖民社會，受到包括日本在內世界列強的不公平對待，年輕一代急欲求變，就在這個風雨飄搖、多災多難的環境下，中國共產黨悄然誕生。經歷數十年艱苦奮鬥、迎難而上，我很高興看到中國有今天的成就。

回望過去數十年在內地的一些個人經歷，某程度上折射了中國社會與經濟的發展。我的父母都是從內地來的難民，在50年代初來到香港。家母祖籍廣東，猶記得她在60年代，每次回鄉探望姊妹，總會盡量多穿衣服，以便把多餘的衣物留下；家父的親人雖然居於上海，但他亦要經常給他們送食油、藥品和布料。可想而知，在我年少的時候，內地同胞的生活有多艱苦。

自1978年改革開放後，內地的經濟和民生都發生了顯著變化。1981年，我還是大三的本科學生，趁暑假打工攢了點錢，第一次到內地桂林旅遊。那時，從香港到桂林幾乎要坐一整天火車，期間更要在廣州停留一晚；對比現時乘坐高速鐵路，從香港到桂林只需數個小時便可到達。桂林是個美麗迷人的地方，當時沒有太多車輛，人們穿着款式一樣但不同顏色的毛夾克，主要是藍色、灰色、黑色和白色。那時當地人生活的簡樸，依然歷歷在目。

改革開放後 經濟民生變化顯著

當年可樂仍是進口商品，為購買可樂，我們不但要到友誼商店，還必須憑外滙兌換券（非當地居民的人民幣特別貨幣）付款。此外，由於食店7時後便不再提供晚餐，所以我們必須確保於晚上7時前到達餐廳；有時食店職員會要求我們用糧票付款，但很多時我們只要多付點錢便可以不用糧票。

自此以後，我經常到內地出差和旅遊；1986年，我和法籍太太還到了西安和成都度蜜月。由於我屬於港澳華僑，當時的機票價格是內地公民的兩倍多，至於太太身為外國人，機票價格又是我的兩倍多；即使我們住在旅館的同一房間，房內兩張床的價格也不一樣，她的床比我的床貴兩元。

後來，隨着外滙管制消失，人民幣愈來愈國際化，所有人均可在內地以人民幣購物。時至今日，內子的機票價格已和我的一樣。我在1984年第一次到上海，當時上海外灘的河畔到處都是小鐵皮房子；經過這麼多年後，上海已搖身一變，成為世界最現代化的城市之一。

在過去15年間，我和太太一直與香港一個慈善機構合作，每年協助他們挑選貧困的內地學生提供獎學金，當中不少學生來自農村地區。回想第一年我們與這些學生訪談，當時他們一身樸素打扮，非常緊張和害羞，不敢直視我們；至近年，這些農村孩子的衣着打扮，已和大城市的孩子沒有太大分別。

更重要的是，與10數年前相比，他們都變得更有自信，這印證了經濟發展確實對農村地區產生積極影響，不僅提高了生活水平，更有助當地孩童提升自信。

GDP年均增近10% 逾8億人脫貧

根據世界銀行的報告，自1978年中國實施改革開放以來，生產總值平均每年增長近10%，已有超過8億人擺脫貧困；在同一時期，人民獲得醫療、教育和其他服務的機會愈來愈多，生活得到顯著改善。

雖然當今地緣政治局勢緊張，國家面臨着各種內外挑戰，但身為中國人，眼看國家在過去數十年的躍進與發展，我深感自豪。往後，我們或許會面臨更多新挑戰，但我深信，只要我們齊心協力，定能克服種種困難。

▲ 自1978年改革開放後，內地的經濟和民生都發生了顯著變化。圖為上海外灘。（新華社資料圖片）