行書展免費扭蛋夾公仔 捧走「當代中國」大熊貓

等到頸都長，今年終於可以去書展，黛安急不及待做先頭部隊入場朝聖。疫情期間，黛安已經喺屋企睇咗唔少書，今次入場買書都係其次，最主要係感受下市場脈搏，睇下出版文化界有咩新動向。

結果畀黛安喺Hall 1有新發現，大家有無諗過，行書展居然可以夾公仔同扭蛋？而且一蚊都唔使畀，只要動下腦筋，就可將得意嘅熊貓公仔、鎖匙扣、tote bag等精美禮物捧走！黛安講緊嘅係位於Hall 1A-B16「當代中國Our China Story」網站攤位，入場人士只要like佢哋fb「熊貓博視」、「時空筆記」或「圖說Snapshot」，就可以免費扭蛋，每人最多玩3次，答中簡單問題，仲可以捧走其他禮物㖭。

如果大家登記成為「當代中國」網站會員，仲可以玩埋夾公仔機，將可愛嘅大熊貓帶返屋企。大熊貓唔止係中國國寶，仲象徵和平友好。黛安知道，以往中國多次向友好國家送出大熊貓，希望畀唔同國家嘅朋友認識大熊貓，呢個就係非常有名嘅熊貓外交喇！

講返個攤位，除咗玩遊戲外，現場仲有兩款製作精美嘅風景及poster派發，送畀長輩或小朋友貼喺房都一樣咁perfect。最後記住攞埋本《當代中國》雜誌返去慢慢睇，睇完呢本書，黛安覺得自己對當代中國印象好似有新體會。

本文轉載自《晴報》