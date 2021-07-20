迎接消費券龐大潛力 SHOPLINE開網店 把握機遇兼享迎新優惠

政府公布消費券計劃自7月起正式接受申請，短短一星期已收到逾480萬個登記，反應非常熱烈。首批獲核實資格的登記人，將會在8月1日收到第一期消費券。屆時，登記人可按自己選擇的支付工具領取消費券，在相應的商戶盡情消費。

消費券計劃旨在刺激香港人的消費意欲，振興香港經濟，各大小商戶已密鑼緊鼓準備迎接這龐大的消費潛力。中小企如欲分一杯羹，最快捷有效的方法是開設網上商店，並連接計劃內的電子錢包營辦商，提供電子付款途徑給消費者購物。

消費潛力下半年爆發

在疫情影響下，網上消費的普及程度卻因而提速，市民現時已非常習慣在網上購物。為迎合這個網購新趨勢，中小企開設網上商店已是刻不容緩，不但可迎接消費券帶動的新一波消費熱潮，下半年更有多個消費焦點如Back to School、雙11、Black Friday、聖誕節等，有利持續刺激市民的消費意欲。

而在眾多的網店平台中，全球智慧開店平台SHOPLINE近日推出了「開店迎新獎賞」計劃，客戶只要購買SHOPLINE指定開店方案，即送$5000港元迎新限時獎賞金；購買指定年度方案滿$44,000港元，迎新獎賞金及其他優惠更加碼至$33,000港元。SHOPLNE獎賞金可用作物流金，提供客人免運費優惠，亦可用作網上廣告投放，為品牌加強宣傳、吸引顧客到網店用消費券購物。

專享低至1.5%交易費

SHOPLINE除了提供信用卡收款方式，更串接了消費券計劃指定的電子支付工具AlipayHK，方便中小企收取消費券。坊間的開店平台提供AlipayHK付款方式的收費不一，有的高達 1.9%，甚至2% 以上。但作為 AlipayHK 官方指定開店平台之一，現時網上商戶若透過SHOPLINE 開店，即可享有特快批核串接AlipayHK，更專享低至1.5%交易費，有助商戶節省營運開支。

有意開戶的商戶，可享用30分鐘免費咨詢服務，內容包括一對一開店顧問、SHOPLINE和其他電商平台服務分析、平台操作及功能介紹、真實開店案例分享，以及詳細迎新獎賞計劃。

了解更多SHOPLINE迎新優惠和服務詳情，請瀏覽：https://bit.ly/2T6ujuu

或按此了解更多開網店的教學資訊：https://bit.ly/3kntpFh

（資料由客戶提供）