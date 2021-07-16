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Nespresso X 8位頂級主廚 打造咖啡非凡料理

副刊版 2021/07/16

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不少人每天無咖啡不歡，喝過後才覺圓滿。其實以咖啡入饌的菜式，也同樣吸引。最近Nespresso跟8位香港頂級主廚合作，以一系列Nespresso咖啡為靈感設計多款限量版的菜式，中西日菜都有齊，十分多元

...

欄名 : Food

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