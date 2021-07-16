Nespresso X 8位頂級主廚 打造咖啡非凡料理 副刊版 2021/07/16 分享： 不少人每天無咖啡不歡，喝過後才覺圓滿。其實以咖啡入饌的菜式，也同樣吸引。最近Nespresso跟8位香港頂級主廚合作，以一系列Nespresso咖啡為靈感設計多款限量版的菜式，中西日菜都有齊，十分多元 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 【Good Food,Good Mood@iM網欄】毛孩專屬酒吧 W酒店Woof Bar 2021/07/13 【Good Food,Good Mood@iM網欄】毛孩專屬酒吧 W酒店Woof Bar 【Good Food,Good Mood@iM網欄】現實中的《Grand Maison Tokyo》 尖沙咀TIRPSE 2021/07/05 【Good Food,Good Mood@iM網欄】現實中的《Grand Maison Tokyo》 尖沙咀TIRPSE Castellana全新夏日餐單 意大利佳餚美酒盛宴 2021/07/02 Castellana全新夏日餐單 意大利佳餚美酒盛宴 半島Felix餐廳重新開幕 品味主廚嘗味晚宴 2021/07/02 半島Felix餐廳重新開幕 品味主廚嘗味晚宴 【Good Food,Good Mood@iM網欄】久違了的味覺驚喜 全新餐廳WHEY 2021/06/28 【Good Food,Good Mood@iM網欄】久違了的味覺驚喜 全新餐廳WHEY 香港 日本 設計 餐廳 餐飲 美食 法國 印度 意大利 菜式