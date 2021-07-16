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神秘月球x藝術 瑰麗酒店打造全新雞尾酒

副刊版 2021/07/16

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香港瑰麗酒店DarkSide是2021年度亞洲50最佳酒吧之一，最近又有新搞作。於本月中推出以月缺盈虧及月球神秘力量為靈感的The Moon Menu雞尾酒系列，更與澳洲陶瓷藝術家Ryan Foote

...

欄名 : Wine

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