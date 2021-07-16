神秘月球x藝術 瑰麗酒店打造全新雞尾酒 副刊版 2021/07/16 分享： 香港瑰麗酒店DarkSide是2021年度亞洲50最佳酒吧之一，最近又有新搞作。於本月中推出以月缺盈虧及月球神秘力量為靈感的The Moon Menu雞尾酒系列，更與澳洲陶瓷藝術家Ryan Foote ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Wine 最新專欄文章 更多 K11 MUSEA軒尼詩體驗館 展現品酒的感觀變化 2021/06/18 K11 MUSEA軒尼詩體驗館 展現品酒的感觀變化 50年單一麥芽威士忌 值得期待的Highland Park 2021/06/18 50年單一麥芽威士忌 值得期待的Highland Park Macallan x Peter Blake Pop-up 全新13瓶時代軼事威士忌 洋溢藝術色彩 2021/06/04 Macallan x Peter Blake Pop-up 全新13瓶時代軼事威士忌 洋溢藝術色彩 John Walker & Sons XR 21與栗子「共舞」 2020/12/18 John Walker & Sons XR 21與栗子「共舞」 Petrus名酒晚宴每位盛惠$34,888 佳釀傾巢而出 2020/11/20 Petrus名酒晚宴每位盛惠$34,888 佳釀傾巢而出 香港 日本 酒店 設計 澳洲 尖沙咀 亞洲 酒吧 朱古力 瑜伽