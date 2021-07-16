聚焦創科人才需要 探討未來發展機遇

不論各行各業，人才均是企業最重要的資產。過去幾年，港府銳意加速創科發展，但要面對人才不足的問題。到底創科界對人才的要求是甚麼？本地創科人才又遇到哪些求職問題？為此，香港科技園公司（下稱科技園）主辦的「On the Horizon」系列網絡研討會以「培育人才︰投資創新未來」為題，圍繞初創企業和培育創科人才的痛點展開對話。

是次「培育人才︰投資創新未來」網絡研討會將會分為兩部分——「重量級嘉賓對談︰投資未來的創科人才」和「人才有話兒︰為自己開創未來」，由資深財經傳媒專家朱子昭擔任主持，與重量級嘉賓及初創企業從多角度探討挑選、培育創科人才的機遇和潛在回報。

分享人才支援及培育方法

「重量級嘉賓對談︰投資未來的創科人才」邀請了香港科技園公司行政總裁黃克強及會德豐地產常務董事黃光耀擔任嘉賓。兩位嘉賓會分享現今市場對創科、領導人才的要求，以及創科業界和企業對挑選和培育人才的方法。

科技園和會德豐均重視人才的培育，兩位嘉賓將會拋磚引玉，分享科技園對本地年輕創科人才的支持和協助，以及會德豐培育年輕人才的計劃。黃克強亦會剖析新一代創科人才和本地創科生態圈如何與大灣區等鄰近地區發揮更大的協同效應，甚至走出海外市場，尋求更大的商機。

剖析創科人才優勢與潛力

第二節「人才有話兒︰為自己開創未來」則邀請了初創企業協會主席趙子翹、初創企業Arical行政總裁田學維及香港科技園創科學院「明日創科領袖培訓計劃」（下稱TLT計劃）成員楊朗庭分享。

趙子翹是創奇思的創辦人及行政總裁，擁有豐富的創科經驗，他將分享人才培育、管理可為創科公司帶來潛在回報，以及對投資者的吸引力。田學維則會分享本地創科人才對初創企業進軍大灣區，甚至國際市場的優勢，以及如何成功透過科技園為公司物色人才。楊朗庭去年透過TLT計劃加入兆科（香港）眼科藥物有限公司，他將分享科技園如何支持人才培育。三位嘉賓作為過來人亦會一齊探討創科人才應具備的特質，以及香港在招聘和培育創科人才上的角色。

如有興趣了解本地創科人才發展，請即登記參加「On the Horizon」系列網絡研討會，了解更多吸引人才的方案，推動本地創科向未來飛躍！

[On the Horizon]網絡研討會系列

培育人才︰投資創新未來

日期︰7月23日（星期五）

時間︰下午3至4時

語言︰廣東話

網址︰https://wheelockgallery.hkstp.org/#horizon

第一節（下午3時至3時半）

重量級嘉賓對談︰投資未來的創科人才

第二節（下午3時半至4時）

人才有話兒︰為自己開創未來

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（資料由客戶提供）

