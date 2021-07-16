人類始祖誰屬？是北京猿人？還是來自歐洲的Neanderthal（尼安德特人）？又或是歐洲和亞洲祖先各有千秋，源自不同祖先？

龍的傳人可能給予多點頭緒，剛於六月底發表的科學研究，確認「龍的傳人」的存在（見註），完整頭骨來自中國西北部哈爾濱附近，八十五年前，有工人在建築地盤發現此頭骨，當年日本人佔領這區域，工人明白這頭骨的重要性，便把它藏在井底，直到二○一八年過世前，才告訴家人，最終家人捐贈到河北地質大學作研究。

新鮮出爐的研究報告，確認頭骨年齡約在十四萬到四十萬年間，頭骨容量有一千四百二十毫升，跟現代人頭骨容量相若，按頭骨細緻組合分析所得，這祖先跟現代人（Homo Sapiens）是近親，也可能是非洲和歐洲原始人中的Missing link（缺少鏈接）。由於頭骨發現地點在黑龍江附近，故此便被科學命名為Homo longi，傳媒便索性稱之為Dragon Man，也就是不折不扣龍的傳人。這新發現進一步證明，中國人、歐洲人的祖先在數十萬年前也是同出一轍。

美國人視中國為天下第一大敵，主要是因為中國崛起而感到霸主地位受到威脅，就算我們領導人在國慶日清楚說明中國人民從來沒有欺負別國，過去沒有，將來也不會，可惜金錢掛帥的美國仍不放心，為一句「美國利益」繼續窮追猛打，幸好強大的中國定不會讓她們得逞。

龍的傳人跟美國的歐洲祖先既是同出一轍，相煎又何太急？

註：Shao etal The Innovation June 25 2021