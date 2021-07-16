開心最緊要，要開心，靠自己，無人幫到你，同樣地，亦無人阻到你。生活在不開心的大環境，愈發要開心，其他事情可能有掣肘，但一個人要開心的話，又點到其他人唔俾呢？﹗

上星期提及人體有四大開心賀爾蒙（多巴胺、血清素、催產素和腦內啡），只要能令身體分泌多些開心賀爾蒙，快樂不是夢。其實，上天已悄悄把快樂妙方免費送給人類，而且非常公平，個個有份，只要你肯攞就有，那就是陽光。

一聽到陽光，很多人都耍手擰頭，又話怕曬，又話驚起斑，其實，接觸陽光不等如要曝曬，亦不一定要靜態攤在陽光下曬，只要做好防曬，避免烈日當空時份，能夠每日出外走十至十五分鐘，接觸一下陽光，持之以恒，也是抗鬱良方。

很多臨床醫學研究，都證實陽光可增加人體內的多巴胺、血清素和腦內啡（催產素需透過人與人之間的親密感產生）分泌。一篇刊於二○一三年《Innovations in Clinical Neuroscience》的學術文章提到，很多人在冬天時份，因為未能充分接觸陽光，會出現Seasonal Affective Disorder（SAD），即季節性情緒失調，感到憂鬱和悲傷。而二○一一年刊於《Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry》期刊的研究顯示，在過去三十日接觸陽光最多的那組參與者，檢測到擁有最高濃度的多巴胺。

夏季陽光充足，時間又夠長，無理由暴殄天物、終日困在冷氣室內不見天日吧？﹗每天晨早，花十至十五分鐘散步，在陽光下做點運動，又或至少在室內望下室外陽光都好。一早起床釋放多些快樂賀爾蒙，為自己定個快樂調，個人開心之餘，也令周邊人感受你的陽光氣息，包保人見人愛。當然，如藉戶外活動吸收陽光的話，記緊做足防曬和多喝水。