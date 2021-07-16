挪亞方舟酒店High Tea以鮮果入饌 吃士多啤梨芝士餅+芒果櫻花卷

挪亞方舟度假酒店豐盛閣餐廳於暑假推出全新的「寰宇果漾遊」下午茶，以色彩絢麗的時令鮮果入饌，包括香芒、士多啤梨、菠蘿及青蘋果等，製作多款寰宇風味的精緻「夏」午茶點，賣相吸引。

食物款式包括台灣地道小吃

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