挪亞方舟酒店High Tea以鮮果入饌 吃士多啤梨芝士餅+芒果櫻花卷 副刊版 2021/07/16 分享： 挪亞方舟度假酒店豐盛閣餐廳於暑假推出全新的「寰宇果漾遊」下午茶，以色彩絢麗的時令鮮果入饌，包括香芒、士多啤梨、菠蘿及青蘋果等，製作多款寰宇風味的精緻「夏」午茶點，賣相吸引。 食物款式包括台灣地道小吃 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 酒店下午茶 最新專欄文章 更多 港麗酒店聯乘百年品牌Venchi推下午茶 品嘗意式朱古力甜品及手工雪糕 今日 港麗酒店聯乘百年品牌Venchi推下午茶 品嘗意式朱古力甜品及手工雪糕 九龍香格里拉大酒店x SABON 推出季節「幸福綠園」下午茶 2021/05/12 九龍香格里拉大酒店x SABON 推出季節「幸福綠園」下午茶 Gradini 聯乘刺繡藝術品牌 La broderie全新「夢幻莊園下午茶」 2021/05/12 Gradini 聯乘刺繡藝術品牌 La broderie全新「夢幻莊園下午茶」 悅來酒店野餐下午茶推早鳥優惠 5月30 日前入座最高可享75折 2021/04/30 悅來酒店野餐下午茶推早鳥優惠 5月30 日前入座最高可享75折 嘉里酒店聯乘FANCL推美肌下午茶 免費送速白抗斑飲料及旅行裝防曬露 2021/04/30 嘉里酒店聯乘FANCL推美肌下午茶 免費送速白抗斑飲料及旅行裝防曬露 酒店 餐廳 美食 魚 咖啡 甜品 蛋 蛋糕 海鮮 蝦