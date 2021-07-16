港麗酒店聯乘百年品牌Venchi推下午茶 品嘗意式朱古力甜品及手工雪糕 副刊版 2021/07/16 分享： 香港港麗酒店樂聚廊與百年意大利朱古力工藝品牌Venchi合作，由即日至9月12日合作推出一系列以Venchi朱古力打造的下午茶美食，朱古力迷定必滿足。 酒店的意籍行政總廚Claudio Rossi會用上 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 酒店下午茶 最新專欄文章 更多 挪亞方舟酒店High Tea以鮮果入饌 吃士多啤梨芝士餅+芒果櫻花卷 今日 挪亞方舟酒店High Tea以鮮果入饌 吃士多啤梨芝士餅+芒果櫻花卷 九龍香格里拉大酒店x SABON 推出季節「幸福綠園」下午茶 2021/05/12 九龍香格里拉大酒店x SABON 推出季節「幸福綠園」下午茶 Gradini 聯乘刺繡藝術品牌 La broderie全新「夢幻莊園下午茶」 2021/05/12 Gradini 聯乘刺繡藝術品牌 La broderie全新「夢幻莊園下午茶」 悅來酒店野餐下午茶推早鳥優惠 5月30 日前入座最高可享75折 2021/04/30 悅來酒店野餐下午茶推早鳥優惠 5月30 日前入座最高可享75折 嘉里酒店聯乘FANCL推美肌下午茶 免費送速白抗斑飲料及旅行裝防曬露 2021/04/30 嘉里酒店聯乘FANCL推美肌下午茶 免費送速白抗斑飲料及旅行裝防曬露 酒店 餐廳 美食 魚 咖啡 甜品 蛋 蛋糕 海鮮 蝦