  • 30°C
香港時間 : 2021716日 (五) 02:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港麗酒店聯乘百年品牌Venchi推下午茶 品嘗意式朱古力甜品及手工雪糕

副刊版 2021/07/16

分享：

香港港麗酒店樂聚廊與百年意大利朱古力工藝品牌Venchi合作，由即日至9月12日合作推出一系列以Venchi朱古力打造的下午茶美食，朱古力迷定必滿足。

酒店的意籍行政總廚Claudio Rossi會用上

...

欄名 : 酒店下午茶

最新專欄文章 更多

挪亞方舟酒店High Tea以鮮果入饌 吃士多啤梨芝士餅+芒果櫻花卷
今日
挪亞方舟酒店High Tea以鮮果入饌 吃士多啤梨芝士餅+芒果櫻花卷
九龍香格里拉大酒店x SABON 推出季節「幸福綠園」下午茶
2021/05/12
九龍香格里拉大酒店x SABON 推出季節「幸福綠園」下午茶
Gradini 聯乘刺繡藝術品牌 La broderie全新「夢幻莊園下午茶」
2021/05/12
Gradini 聯乘刺繡藝術品牌 La broderie全新「夢幻莊園下午茶」
悅來酒店野餐下午茶推早鳥優惠 5月30 日前入座最高可享75折
2021/04/30
悅來酒店野餐下午茶推早鳥優惠 5月30 日前入座最高可享75折
嘉里酒店聯乘FANCL推美肌下午茶 免費送速白抗斑飲料及旅行裝防曬露
2021/04/30
嘉里酒店聯乘FANCL推美肌下午茶 免費送速白抗斑飲料及旅行裝防曬露
酒店 餐廳 美食 咖啡 甜品 蛋糕 海鮮

上一篇文章

挪亞方舟酒店High Tea以鮮果入饌 吃士多啤梨芝士餅+芒果櫻花卷

下一篇文章

同出一轍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？