港麗酒店聯乘百年品牌Venchi推下午茶 品嘗意式朱古力甜品及手工雪糕

香港港麗酒店樂聚廊與百年意大利朱古力工藝品牌Venchi合作，由即日至9月12日合作推出一系列以Venchi朱古力打造的下午茶美食，朱古力迷定必滿足。

酒店的意籍行政總廚Claudio Rossi會用上

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