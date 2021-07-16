外媒偏頗 美疫情復甦遠勝中國？

新冠疫情持續至今接近兩年，大家從新聞報道中均感受到各國疫下的難題，除了經濟停頓，人民的生活大受影響，在全球亦造成數以百萬計的死亡個案。雖然疫苗的出現令各國重現曙光，現時為止全球亦有高逾10億人接種疫苗，但仍有50多億人未接種，一些發展中國家更因為疫苗短缺、公共衞生系統欠佳而受盡煎熬，傷亡慘重。

排行榜為美國度身訂造

相信大家對全球感染及死亡數字上升的速度歷歷在目，各國在爭奪疫苗儲備上更盡顯「朱門酒肉臭，路有凍死骨」之態，很多人看在眼裏，均慶幸自己身在中國，以身為中國人為傲。遺憾的是，現實卻往往是「雄辯勝於事實」，彭博早前發布最新疫情復甦排名，其中一些名次更出人意表，美國竟排第一位，第二及第三位分別為新西蘭及瑞士，中國卻排第八位。

相關報道指出，報告認為各國民眾當前愈來愈倚賴的一個標準，就是生活上的「復原」，所以排行榜內加入了「重新開放進度」、「出入境難度」和「航空運力」這幾個衡量指數。

數據顯示，由於美國的疫苗接種率已經達半，航班客座利用率亦在快速回升，反觀中國由於大部分地方仍處於高度封閉狀態，地區的封鎖措施也非常嚴格，所以將目前美國的復甦程度評為好於中國云云；但同樣接種率高的英國以及以色列，不知為何復原能力又比不上「Uncle Sam」。

筆者認為，正如中國外交部發言人趙立堅所言，這些評估是為美國度身訂造的排行榜，目的是為美國因疫情控制失誤而喪命的亡魂，找個「釋懷」的下台階，避免接踵而來的醫療責任訴訟。美國彭博社的創始人米高彭博曾經當過紐約市市長，多年來亦是民主派人士，去年總統選舉曾參與民主派初選，其報社立場一向親民主黨，是次調查亦反映「護主心切」的愛黨表現。

在全球傳媒數碼化的趨勢下，以往傳媒大亨雄霸不同傳媒機構，以圖操縱民間思想的方式已不復存在，取而代之的是百花齊放的網媒，以及社交媒體的報道及文章，躲在社交媒體後的公司往往更易控制民眾思想，社交網絡既能瞬間鼓動群眾集體行動，亦能為小圈子策劃「孤狼式」突擊，對政府管治而言可謂防不勝防。

受眾出位 社媒刻意取悅

由於受眾「碎片化」，偏頗出位、小圈子的報道成為各傳媒爭取生存空間的關鍵。雖然報道往往偏離事實，一般民眾卻未必有時間及智慧分析真偽，加上社交媒體常以取悅用家的方式編排內容，其正增強化（positive reinforcement）及耳濡目染，令有識之士也走火入魔。

在學術研究論文中，我們往往以期刊或雜誌的影響力指數（impact factor），評估該論文的重要及代表性，一些學術先驅如《自然》、《科學》等雜誌期刊所刊登的論文及研究，學術上具有毋庸置疑的影響力及信譽；但在一眾傳媒、網媒機構中，顯然沒有公認的標準，「公說公有理，婆說婆有理」的報道比比皆是，有些記者的公信力也逐漸大江東去，面對這樣一個無可奈何的局面，讀者只能自求多福。

（文章只代表個人立場）

▲ 彭博早前發布最新疫情復甦排名，美國排第一位，中國卻排第八。圖為紐約市時代廣場。（法新社資料圖片）