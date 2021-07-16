維記鐵觀音綠茶雪糕杯 惠康獨家發售

天氣咁熱，最好梗係食杯雪糕消暑啦。公關姊妹報料，之前維記喺Pop Up Store推出過嘅單杯裝鐵觀音同綠茶雪糕，將以4杯家庭裝登場。黛安之前都試過呢兩款雪糕，入口清新香滑，又散發濃郁甘醇嘅茶香，令人回味無窮，相信大家都會一試愛上。

公關姊妹話，維記鐵觀音及綠茶雪糕4杯家庭裝，將於下個星期五（23日）起，喺惠康超市獨家發售。黛安到時都要買定幾盒同朋友分享！

本文轉載自《晴報》