維記鐵觀音綠茶雪糕杯 惠康獨家發售 行政人員版 04:00 2021/07/16 分享： 天氣咁熱，最好梗係食杯雪糕消暑啦。公關姊妹報料，之前維記喺Pop Up Store推出過嘅單杯裝鐵觀音同綠茶雪糕，將以4杯家庭裝登場。黛安之前都試過呢兩款雪糕，入口清新香滑，又散發濃郁甘醇嘅茶香，令人回味無窮，相信大家都會一試愛上。 公關姊妹話，維記鐵觀音及綠茶雪糕4杯家庭裝，將於下個星期五（23日）起，喺惠康超市獨家發售。黛安到時都要買定幾盒同朋友分享！ 本文轉載自《晴報》 撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關 欄名 : 八卦名利場 最新專欄文章 更多 八卦名利場 - MegaBox 辦Disney Summer Party 6大場景打卡一流 今日 MegaBox 辦Disney Summer Party 6大場景打卡一流 八卦名利場 - Donut設30個多元智能體驗點 K11 MUSEA愉景新城有得玩 今日 Donut設30個多元智能體驗點 K11 MUSEA愉景新城有得玩 八卦名利場 - 南區龍舟競渡會 免費傳統龍舟訓練 今日 南區龍舟競渡會 免費傳統龍舟訓練 八卦名利場 - Pokémon口罩第2彈 16款超爆款即日起預售 今日 Pokémon口罩第2彈 16款超爆款即日起預售 八卦名利場 - 旺角T.O.P化身「扮工天地」 畀打工仔唞唞氣 今日 旺角T.O.P化身「扮工天地」 畀打工仔唞唞氣