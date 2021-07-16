Donut設30個多元智能體驗點 K11 MUSEA愉景新城有得玩

疫情下暑假無得去旅行，帶仔女去邊度放電好？黛安聽公關姊妹講，DONUT和AH MEOW將舉辦DONUT SUMMER MEMORIES OF LOVE活動，喺K11 MUSEA和D‧PARK愉景新城，設置多達30個多元智能體驗點，就算留港度假都可以好精采。

今次有好多值得體驗嘅活動，好似喺K11 MUSEA就有Love From My Eye親子攝影，由專業攝影師教授，每半小時就有一節4人組體驗，完成後仲可挑選1張印出嚟帶返屋企做紀念；同場仲有全港首個貫穿3層嘅巨型造型室內滑梯，由丹麥設計師Ole Barslund Nielsen設計㗎，館內仲有互動遊戲玩樂區、餐飲區同紀念品區。

公關姊妹仲話，即日起至8月31日，喺各體驗點憑「夏日回憶之旅印章收集卡」集齊指定快樂印章，即有機會贏得豐富獎品，包括香港瑰麗酒店2日1夜住宿、Donut Playhouse 3小時私人派對、K11 Legoland入場券等等，最快收集到20個快樂印章嘅1,000位最佳親子拍檔，更可免費製作「最愛回憶相冊」。詳情可【按此】瀏覽

本文轉載自《晴報》

▲ K11巨形滑梯多元智能體驗館。

▲ 親子攝影