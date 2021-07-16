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受眾付費年代

行政人員版 04:00 2021/07/16

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廣告行業一直盛行「羊毛出在豬身上」的經營模式，媒介受眾付低廉費用或不用付費，媒介收益主要來自廣告。廣告公司幫客戶投放廣告，收取的佣金也很低廉，利用媒介回佣來補貼。

捨難取易大概是人類的天性。媒介要用戶付費很難，但只要能聚眾，廣告商便願意為他們付費，而免費或平價便是聚眾最簡單的方法。廣告公司要向廣告商收費比較困難，但只要客戶夠多，投放量夠大，媒介便願意給廣告公司回佣。久而久之，廣告公司向客戶收取合理費用愈來愈難，而對媒介的回佣卻愈來愈依賴。

容易走的路都走不遠，現在又回復到用戶付費的年代。有些用戶醒覺，知道「便宜莫貪」是至理名言，免費才是最貴，當你免費使用產品的時候，你便成了產品。他們不一定認為私隱神聖不可侵犯，但知道私隱有價，與其讓商戶圖利，不如自己善價而沽。廣告商知道自己的投放有影響力，也要向廣告公司討回回佣。

媒介面對的另一個問題是不做內容只做技術的國際對手，比他們更能建立規模和效益，他們毫無招架的能力。

廉價或免費還有一個問題，他們往往是劣質的同義詞，使認知價值（perceived value）比實際價值還低，所以無論媒介或廣告公司，也應該重回基本步，提供用戶願意付費的產品或服務。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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