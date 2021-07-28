了解ESG相關五大產業發展　把握可持續投資領域先機

隨着ESG概念逐漸盛行，ESG投資不再是機構或專業投資者的專利，一般散戶現在也很容易接觸到與ESG相關的產品。ESG投資發展多年，包含的範圍已很廣，涵蓋再生能源、食品科技、法規發展等。究竟現時ESG投資主要涉及甚麼產業和類別？市場上又有甚麼相對應的投資產品？

再生能源 風能太陽能成焦點

隨着再生能源技術不斷突破，加上全球合作推動應對氣候變化，再生能源必定是未來發展大趨勢。其中，風能和太陽能能源效率最高，因此吸引了不少公司加入開發離岸風力發電廠，而且發電技術改進令成本降低，與化石燃料發電的成本差距收窄，令再生能源發電的公司迅即成為投資者的焦點。

不少股票及ETF均有涉足再生能源，但其投入成本非常巨大，並往往涉及政府補貼或扶助政策，投資這類產品時，建議投資者要仔細研究相關公司的受惠程度。例如中國在2018年起，陸續削減太陽能發電補貼，因此如要投資中國的再生能源市場，投資者必須掌握政策步伐對相關的公司有多大影響。

電動車大熱 全產業鏈受捧

發達國家逐漸視電動車為傳統汽車的代替品，由起初只有少數車廠斥巨資投入研發，到現今多家大型車廠爭相加入，搶佔潛力無限的電動車市場，當中不少更計劃了在未來數十年內把燃油車禁售。電動車發展成功亦帶動了整個產業鏈改變，而產業鏈中最主要的部分為電動車的能量來源——鋰電池及超級晶片，因此相關的製造商近年成為投資者熱捧對象。

相關公司的股票有很大升值潛力，吸引不少主打新經濟或高科技產業的ETF，也將有關公司股票納入投資組合，但由於同時吸引了量化寬鬆政策下的大量短中長綫資金，投資者需注意個別股票或ETF價格會否「過熱」而大幅回調。

不可能食物 長遠發展空間大

環保專家近年提倡透過製作口感和觀感上與真正肉類無異的「不可能食物」以減少傳統畜牧業帶來的溫室氣體排放，加上愈來愈多人關注健康和食物敏感問題，植物肉近年成為健康飲食潮流。但不可能食物暫時仍在起步階段，相關公司主要是依靠風險投資者融資的小型科研公司，這個行業的股票及ETF投資風險相對較高，回報期亦會較長。

環保科研 改變傳統消費模式

傳統消費模式製造了大量塑膠垃圾，而處理這些垃圾時亦會釋出很多有毒物質，所以生物分解塑膠、循環再用物料，以至廢物管理等均是很多環保科研公司的主力研發項目，不少西方發達國家亦相繼禁止使用不可分解的塑料。現時消費行業龍頭企業和環保科研公司均有參與研發相關項目，惟與不可能食物一樣，在市場普及需要時間，回報期亦會較長。

基建發展 環保物料投入應用

為應對建築廢料釀成地球污染的問題，全球多家大型企業都有開發環保建築物料，實踐綠色建築摒棄耗能的建築設計，以節省能源和採用少污染的建築物料為出發點，有的地區甚至引入智能城市概念，務求建築過程及城市規劃管理能顧及可持續發展。

除了環保科研公司及人工智能研發公司不斷研發環保物料和智能系統外，全球大型地產發展商及建築公司均陸續投入可持續發展市場，相關的股票、ETF或債劵價格可反映出它們的潛力。現時港交所規定上市公司必須每年最少公布一次ESG報告，投資者可隨時參考各大地產發展商及建築公司的報告了解企業未來的規劃。

ESG投資的範圍非常廣闊，以上五項只是概括地列出常見的產業範疇。與投資其他金融產品一樣，投資者不要盲目相信ESG概念，傳統的業績指標或表現也必須在考慮之列，才能夠真正支持ESG以外，也能獲取投資回報。

滙豐與世界同步，關注ESG發展，因此致力為投資者精選ESG概念金融產品。了解更多：https://bit.ly/3iE6AKO

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