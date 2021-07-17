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何文田芳菲 71伙最細286呎起 最快下周開示位及價單

置業家居 2021/07/17

分享：

協成行何文田新盤早前已命名芳菲，周四（15日）已正式上載樓書，部署下周開放示範單位及公布價單。協成行發展有限公司高級項目經理陳婉霞表示，芳菲銷售準備工作已進入最後階段，最快下星期將開放示範單位及開展其

...

欄名 : 封面故事

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