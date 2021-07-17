何文田芳菲 71伙最細286呎起 最快下周開示位及價單 置業家居 2021/07/17 分享： 協成行何文田新盤早前已命名芳菲，周四（15日）已正式上載樓書，部署下周開放示範單位及公布價單。協成行發展有限公司高級項目經理陳婉霞表示，芳菲銷售準備工作已進入最後階段，最快下星期將開放示範單位及開展其 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 新盤百花齊放 上車、換樓、投資客要點揀？ 今日 新盤百花齊放 上車、換樓、投資客要點揀？ 沙田畢架‧金峰 本月標售分層戶 價錢參考九肚山成交價 今日 沙田畢架‧金峰 本月標售分層戶 價錢參考九肚山成交價 西南九龍維港滙II 3房示位首曝光 壓軸最後一期 今日 西南九龍維港滙II 3房示位首曝光 壓軸最後一期 屯門上嵐 首批推出50伙 折實售$450.18萬起 今日 屯門上嵐 首批推出50伙 折實售$450.18萬起 你可能感興趣 新盤百花齊放 上車、換樓、投資客要點揀？ 今日 01:00 新盤百花齊放 上車、換樓、投資客要點揀？ 沙田畢架‧金峰 本月標售分層戶 價錢參考九肚山成交價 今日 01:00 沙田畢架‧金峰 本月標售分層戶 價錢參考九肚山成交價 西南九龍維港滙II 3房示位首曝光 壓軸最後一期 今日 01:00 西南九龍維港滙II 3房示位首曝光 壓軸最後一期 最新專欄文章 更多 新盤百花齊放 上車、換樓、投資客要點揀？ 今日 新盤百花齊放 上車、換樓、投資客要點揀？ 屯門上嵐 首批推出50伙 折實售$450.18萬起 今日 屯門上嵐 首批推出50伙 折實售$450.18萬起 西南九龍維港滙II 3房示位首曝光 壓軸最後一期 今日 西南九龍維港滙II 3房示位首曝光 壓軸最後一期 沙田畢架‧金峰 本月標售分層戶 價錢參考九肚山成交價 今日 沙田畢架‧金峰 本月標售分層戶 價錢參考九肚山成交價 獨家 - 專訪瑞銀胡一帆 人行降準撑經濟 下半年投資布局 2021/07/12 專訪瑞銀胡一帆 人行降準撑經濟 下半年投資布局 何文田 芳菲 一手市場