沙田畢架‧金峰 本月標售分層戶 價錢參考九肚山成交價 置業家居 2021/07/17 分享： 遠東沙田嶺新盤畢架‧金峰最快7月內以招標形式開售，首批推售單位價錢會參照沙田九肚山一帶成交價，先推分層單位，其後再以招標形式推售洋房。 遠東發展營業及市務總經理陳富強表示，畢架‧金峰首批推售單位價錢會參 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 新盤百花齊放 上車、換樓、投資客要點揀？ 今日 新盤百花齊放 上車、換樓、投資客要點揀？ 何文田芳菲 71伙最細286呎起 最快下周開示位及價單 今日 何文田芳菲 71伙最細286呎起 最快下周開示位及價單 西南九龍維港滙II 3房示位首曝光 壓軸最後一期 今日 西南九龍維港滙II 3房示位首曝光 壓軸最後一期 屯門上嵐 首批推出50伙 折實售$450.18萬起 今日 屯門上嵐 首批推出50伙 折實售$450.18萬起 你可能感興趣 新盤百花齊放 上車、換樓、投資客要點揀？ 今日 01:00 新盤百花齊放 上車、換樓、投資客要點揀？ 何文田芳菲 71伙最細286呎起 最快下周開示位及價單 今日 01:00 何文田芳菲 71伙最細286呎起 最快下周開示位及價單 西南九龍維港滙II 3房示位首曝光 壓軸最後一期 今日 01:00 西南九龍維港滙II 3房示位首曝光 壓軸最後一期 最新專欄文章 更多 新盤百花齊放 上車、換樓、投資客要點揀？ 今日 新盤百花齊放 上車、換樓、投資客要點揀？ 屯門上嵐 首批推出50伙 折實售$450.18萬起 今日 屯門上嵐 首批推出50伙 折實售$450.18萬起 西南九龍維港滙II 3房示位首曝光 壓軸最後一期 今日 西南九龍維港滙II 3房示位首曝光 壓軸最後一期 何文田芳菲 71伙最細286呎起 最快下周開示位及價單 今日 何文田芳菲 71伙最細286呎起 最快下周開示位及價單 獨家 - 專訪瑞銀胡一帆 人行降準撑經濟 下半年投資布局 2021/07/12 專訪瑞銀胡一帆 人行降準撑經濟 下半年投資布局 豪宅 沙田 一手市場