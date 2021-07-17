西南九龍維港滙II 3房示位首曝光 壓軸最後一期 置業家居 2021/07/17 分享： 西南九龍豪宅新盤維港滙加快推售，繼上半年先後推出維港滙I（維港滙第1期）、維港滙III（維港滙第3期），壓軸期數維港滙II（維港滙第2期）亦已於上周公布樓書，及周內開放全新3房示範單位。 維港滙II示範 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 新盤百花齊放 上車、換樓、投資客要點揀？ 今日 新盤百花齊放 上車、換樓、投資客要點揀？ 何文田芳菲 71伙最細286呎起 最快下周開示位及價單 今日 何文田芳菲 71伙最細286呎起 最快下周開示位及價單 沙田畢架‧金峰 本月標售分層戶 價錢參考九肚山成交價 今日 沙田畢架‧金峰 本月標售分層戶 價錢參考九肚山成交價 屯門上嵐 首批推出50伙 折實售$450.18萬起 今日 屯門上嵐 首批推出50伙 折實售$450.18萬起 你可能感興趣 新盤百花齊放 上車、換樓、投資客要點揀？ 今日 01:00 新盤百花齊放 上車、換樓、投資客要點揀？ 何文田芳菲 71伙最細286呎起 最快下周開示位及價單 今日 01:00 何文田芳菲 71伙最細286呎起 最快下周開示位及價單 沙田畢架‧金峰 本月標售分層戶 價錢參考九肚山成交價 今日 01:00 沙田畢架‧金峰 本月標售分層戶 價錢參考九肚山成交價 最新專欄文章 更多 新盤百花齊放 上車、換樓、投資客要點揀？ 今日 新盤百花齊放 上車、換樓、投資客要點揀？ 屯門上嵐 首批推出50伙 折實售$450.18萬起 今日 屯門上嵐 首批推出50伙 折實售$450.18萬起 沙田畢架‧金峰 本月標售分層戶 價錢參考九肚山成交價 今日 沙田畢架‧金峰 本月標售分層戶 價錢參考九肚山成交價 何文田芳菲 71伙最細286呎起 最快下周開示位及價單 今日 何文田芳菲 71伙最細286呎起 最快下周開示位及價單 獨家 - 專訪瑞銀胡一帆 人行降準撑經濟 下半年投資布局 2021/07/12 專訪瑞銀胡一帆 人行降準撑經濟 下半年投資布局 港滙 豪宅 維港滙II 一手市場