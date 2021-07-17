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西南九龍維港滙II 3房示位首曝光 壓軸最後一期

置業家居 2021/07/17

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西南九龍豪宅新盤維港滙加快推售，繼上半年先後推出維港滙I（維港滙第1期）、維港滙III（維港滙第3期），壓軸期數維港滙II（維港滙第2期）亦已於上周公布樓書，及周內開放全新3房示範單位。

維港滙II示範

...

欄名 : 封面故事

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