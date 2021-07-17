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屯門上嵐 首批推出50伙 折實售$450.18萬起

置業家居 2021/07/17

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建灝地產旗下屯門景秀里新盤上嵐價單已公布，首張價單涉及50伙，全數為1房單位。單位實用面積由265至290平方呎，價單定價介乎$535.94萬至$640.57萬，價單呎價$20,224至$22,530

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欄名 : 封面故事

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