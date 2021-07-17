屯門上嵐 首批推出50伙 折實售$450.18萬起 置業家居 2021/07/17 分享： 建灝地產旗下屯門景秀里新盤上嵐價單已公布，首張價單涉及50伙，全數為1房單位。單位實用面積由265至290平方呎，價單定價介乎$535.94萬至$640.57萬，價單呎價$20,224至$22,530 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 新盤百花齊放 上車、換樓、投資客要點揀？ 今日 新盤百花齊放 上車、換樓、投資客要點揀？ 何文田芳菲 71伙最細286呎起 最快下周開示位及價單 今日 何文田芳菲 71伙最細286呎起 最快下周開示位及價單 沙田畢架‧金峰 本月標售分層戶 價錢參考九肚山成交價 今日 沙田畢架‧金峰 本月標售分層戶 價錢參考九肚山成交價 西南九龍維港滙II 3房示位首曝光 壓軸最後一期 今日 西南九龍維港滙II 3房示位首曝光 壓軸最後一期 你可能感興趣 新盤百花齊放 上車、換樓、投資客要點揀？ 今日 01:00 新盤百花齊放 上車、換樓、投資客要點揀？ 何文田芳菲 71伙最細286呎起 最快下周開示位及價單 今日 01:00 何文田芳菲 71伙最細286呎起 最快下周開示位及價單 沙田畢架‧金峰 本月標售分層戶 價錢參考九肚山成交價 今日 01:00 沙田畢架‧金峰 本月標售分層戶 價錢參考九肚山成交價 最新專欄文章 更多 新盤百花齊放 上車、換樓、投資客要點揀？ 今日 新盤百花齊放 上車、換樓、投資客要點揀？ 西南九龍維港滙II 3房示位首曝光 壓軸最後一期 今日 西南九龍維港滙II 3房示位首曝光 壓軸最後一期 沙田畢架‧金峰 本月標售分層戶 價錢參考九肚山成交價 今日 沙田畢架‧金峰 本月標售分層戶 價錢參考九肚山成交價 何文田芳菲 71伙最細286呎起 最快下周開示位及價單 今日 何文田芳菲 71伙最細286呎起 最快下周開示位及價單 獨家 - 專訪瑞銀胡一帆 人行降準撑經濟 下半年投資布局 2021/07/12 專訪瑞銀胡一帆 人行降準撑經濟 下半年投資布局 屯門 一手市場