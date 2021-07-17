新盤百花齊放 上車、換樓、投資客要點揀？ 置業家居 2021/07/17 分享： 7月新盤依然暢旺，高價成交接二連三，帶動全新盤加快推出市場，屯門上嵐、何文田芳菲、沙田畢架‧金峰先後出擊，搶攻7月下半月新盤市場。 2021年下半年已展開，7月已過半月時間，香港樓市氣氛依然熾熱，半月售 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 何文田芳菲 71伙最細286呎起 最快下周開示位及價單 今日 何文田芳菲 71伙最細286呎起 最快下周開示位及價單 沙田畢架‧金峰 本月標售分層戶 價錢參考九肚山成交價 今日 沙田畢架‧金峰 本月標售分層戶 價錢參考九肚山成交價 西南九龍維港滙II 3房示位首曝光 壓軸最後一期 今日 西南九龍維港滙II 3房示位首曝光 壓軸最後一期 屯門上嵐 首批推出50伙 折實售$450.18萬起 今日 屯門上嵐 首批推出50伙 折實售$450.18萬起 你可能感興趣 何文田芳菲 71伙最細286呎起 最快下周開示位及價單 今日 01:00 何文田芳菲 71伙最細286呎起 最快下周開示位及價單 沙田畢架‧金峰 本月標售分層戶 價錢參考九肚山成交價 今日 01:00 沙田畢架‧金峰 本月標售分層戶 價錢參考九肚山成交價 西南九龍維港滙II 3房示位首曝光 壓軸最後一期 今日 01:00 西南九龍維港滙II 3房示位首曝光 壓軸最後一期 最新專欄文章 更多 屯門上嵐 首批推出50伙 折實售$450.18萬起 今日 屯門上嵐 首批推出50伙 折實售$450.18萬起 西南九龍維港滙II 3房示位首曝光 壓軸最後一期 今日 西南九龍維港滙II 3房示位首曝光 壓軸最後一期 沙田畢架‧金峰 本月標售分層戶 價錢參考九肚山成交價 今日 沙田畢架‧金峰 本月標售分層戶 價錢參考九肚山成交價 何文田芳菲 71伙最細286呎起 最快下周開示位及價單 今日 何文田芳菲 71伙最細286呎起 最快下周開示位及價單 獨家 - 專訪瑞銀胡一帆 人行降準撑經濟 下半年投資布局 2021/07/12 專訪瑞銀胡一帆 人行降準撑經濟 下半年投資布局 銷售安排 中原地產 港滙 豪宅 一手市場 畔海