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新盤百花齊放 上車、換樓、投資客要點揀？

置業家居 2021/07/17

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7月新盤依然暢旺，高價成交接二連三，帶動全新盤加快推出市場，屯門上嵐、何文田芳菲、沙田畢架‧金峰先後出擊，搶攻7月下半月新盤市場。

2021年下半年已展開，7月已過半月時間，香港樓市氣氛依然熾熱，半月售

...

欄名 : 封面故事

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