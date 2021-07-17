祥華邨可借9成按揭 綠表$130萬起入場

粉嶺祥華邨樓齡約35至37年，為區內唯一可借9成按揭上車的公共屋邨，自5月下旬起，屋苑的睇樓量及成交量俱增，早前更有高層1房戶以綠表價$288萬沽出，創同戶型新高，實用呎價約$7,559，現時業主的叫

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