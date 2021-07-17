  • 29°C
香港時間 : 2021717日 (六) 01:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

祥華邨可借9成按揭 綠表$130萬起入場

置業家居 2021/07/17

分享：

粉嶺祥華邨樓齡約35至37年，為區內唯一可借9成按揭上車的公共屋邨，自5月下旬起，屋苑的睇樓量及成交量俱增，早前更有高層1房戶以綠表價$288萬沽出，創同戶型新高，實用呎價約$7,559，現時業主的叫

...

欄名 : 樓市熱話

相關文章

祥華邨四正易擺位
今日
祥華邨四正易擺位
祥華邨內籠殘舊
今日
祥華邨內籠殘舊
祥華邨裝修雅致
今日
祥華邨裝修雅致

你可能感興趣

祥華邨四正易擺位
今日 01:00
祥華邨四正易擺位
祥華邨內籠殘舊
今日 01:00
祥華邨內籠殘舊
祥華邨裝修雅致
今日 01:00
祥華邨裝修雅致

最新專欄文章 更多

恆大‧珺瓏灣第1期 近70個細單位租盤 開放式月租$8,000起
今日
恆大‧珺瓏灣第1期 近70個細單位租盤 開放式月租$8,000起
珺悅薈Emerald Club 設施多元動靜皆宜
今日
珺悅薈Emerald Club 設施多元動靜皆宜
單位劃一鋪牆紙 檢查是否貼服無披邊【獲95分 】
今日
單位劃一鋪牆紙 檢查是否貼服無披邊【獲95分 】
恆大‧珺瓏灣低層1房
今日
恆大‧珺瓏灣低層1房
東旭苑高層$908萬沽 膺綠表居屋王
今日
東旭苑高層$908萬沽 膺綠表居屋王
中原地產 放盤 祥華邨 粉嶺 公屋

上一篇文章

7月新盤乘勢搶攻 力吸各路客源

下一篇文章

東旭苑高層$908萬沽 膺綠表居屋王
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？