祥華邨可借9成按揭 綠表$130萬起入場 置業家居 2021/07/17 分享： 粉嶺祥華邨樓齡約35至37年，為區內唯一可借9成按揭上車的公共屋邨，自5月下旬起，屋苑的睇樓量及成交量俱增，早前更有高層1房戶以綠表價$288萬沽出，創同戶型新高，實用呎價約$7,559，現時業主的叫 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 祥華邨四正易擺位 今日 祥華邨四正易擺位 祥華邨內籠殘舊 今日 祥華邨內籠殘舊 祥華邨裝修雅致 今日 祥華邨裝修雅致 你可能感興趣 祥華邨四正易擺位 今日 01:00 祥華邨四正易擺位 祥華邨內籠殘舊 今日 01:00 祥華邨內籠殘舊 祥華邨裝修雅致 今日 01:00 祥華邨裝修雅致 最新專欄文章 更多 恆大‧珺瓏灣第1期 近70個細單位租盤 開放式月租$8,000起 今日 恆大‧珺瓏灣第1期 近70個細單位租盤 開放式月租$8,000起 珺悅薈Emerald Club 設施多元動靜皆宜 今日 珺悅薈Emerald Club 設施多元動靜皆宜 單位劃一鋪牆紙 檢查是否貼服無披邊【獲95分 】 今日 單位劃一鋪牆紙 檢查是否貼服無披邊【獲95分 】 恆大‧珺瓏灣低層1房 今日 恆大‧珺瓏灣低層1房 東旭苑高層$908萬沽 膺綠表居屋王 今日 東旭苑高層$908萬沽 膺綠表居屋王 中原地產 放盤 祥華邨 粉嶺 公屋