恆大‧珺瓏灣低層1房 置業家居 2021/07/17 分享： 單位：1A座低層E室 實用面積：318平方呎 間隔：1房 叫租：$10,000（呎租：$31.4） 單位提供：中原（24898832） 作者：唐健恒、馮詠欣 責任編輯：阮詠儀 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 恆大‧珺瓏灣第1期 近70個細單位租盤 開放式月租$8,000起 今日 恆大‧珺瓏灣第1期 近70個細單位租盤 開放式月租$8,000起 單位劃一鋪牆紙 檢查是否貼服無披邊【獲95分 】 今日 單位劃一鋪牆紙 檢查是否貼服無披邊【獲95分 】 珺悅薈Emerald Club 設施多元動靜皆宜 今日 珺悅薈Emerald Club 設施多元動靜皆宜 你可能感興趣 恆大‧珺瓏灣第1期 近70個細單位租盤 開放式月租$8,000起 今日 01:00 恆大‧珺瓏灣第1期 近70個細單位租盤 開放式月租$8,000起 單位劃一鋪牆紙 檢查是否貼服無披邊【獲95分 】 今日 01:00 單位劃一鋪牆紙 檢查是否貼服無披邊【獲95分 】 珺悅薈Emerald Club 設施多元動靜皆宜 今日 01:00 珺悅薈Emerald Club 設施多元動靜皆宜 最新專欄文章 更多 恆大‧珺瓏灣第1期 近70個細單位租盤 開放式月租$8,000起 今日 恆大‧珺瓏灣第1期 近70個細單位租盤 開放式月租$8,000起 珺悅薈Emerald Club 設施多元動靜皆宜 今日 珺悅薈Emerald Club 設施多元動靜皆宜 單位劃一鋪牆紙 檢查是否貼服無披邊【獲95分 】 今日 單位劃一鋪牆紙 檢查是否貼服無披邊【獲95分 】 東旭苑高層$908萬沽 膺綠表居屋王 今日 東旭苑高層$908萬沽 膺綠表居屋王 祥華邨可借9成按揭 綠表$130萬起入場 今日 祥華邨可借9成按揭 綠表$130萬起入場