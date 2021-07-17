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單位劃一鋪牆紙 檢查是否貼服無披邊【獲95分 】

置業家居 2021/07/17

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記者日前隨同工程監督師鍾智剛（鍾Sir）一同驗收恆大‧珺瓏灣第1期2座低層G室，單位實用面積224平方呎，採開放式間隔，單位獲得95分。

全屋苑最大特色，莫過於所有單位交樓時，均鋪有牆紙及皮質特色牆身。

...

欄名 : 樓市熱話

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