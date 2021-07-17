單位劃一鋪牆紙 檢查是否貼服無披邊【獲95分 】 置業家居 2021/07/17 分享： 記者日前隨同工程監督師鍾智剛（鍾Sir）一同驗收恆大‧珺瓏灣第1期2座低層G室，單位實用面積224平方呎，採開放式間隔，單位獲得95分。 全屋苑最大特色，莫過於所有單位交樓時，均鋪有牆紙及皮質特色牆身。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 恆大‧珺瓏灣第1期 近70個細單位租盤 開放式月租$8,000起 今日 恆大‧珺瓏灣第1期 近70個細單位租盤 開放式月租$8,000起 恆大‧珺瓏灣低層1房 今日 恆大‧珺瓏灣低層1房 珺悅薈Emerald Club 設施多元動靜皆宜 今日 珺悅薈Emerald Club 設施多元動靜皆宜 你可能感興趣 恆大‧珺瓏灣第1期 近70個細單位租盤 開放式月租$8,000起 今日 01:00 恆大‧珺瓏灣第1期 近70個細單位租盤 開放式月租$8,000起 恆大‧珺瓏灣低層1房 今日 01:00 恆大‧珺瓏灣低層1房 珺悅薈Emerald Club 設施多元動靜皆宜 今日 01:00 珺悅薈Emerald Club 設施多元動靜皆宜 最新專欄文章 更多 恆大‧珺瓏灣第1期 近70個細單位租盤 開放式月租$8,000起 今日 恆大‧珺瓏灣第1期 近70個細單位租盤 開放式月租$8,000起 珺悅薈Emerald Club 設施多元動靜皆宜 今日 珺悅薈Emerald Club 設施多元動靜皆宜 恆大‧珺瓏灣低層1房 今日 恆大‧珺瓏灣低層1房 東旭苑高層$908萬沽 膺綠表居屋王 今日 東旭苑高層$908萬沽 膺綠表居屋王 祥華邨可借9成按揭 綠表$130萬起入場 今日 祥華邨可借9成按揭 綠表$130萬起入場 天氣 驗樓 鍾智剛