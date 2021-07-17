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珺悅薈Emerald Club 設施多元動靜皆宜

置業家居 2021/07/17

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【會所篇】恆大‧珺瓏灣住客會所珺悅薈Emerald Club，總樓面近3萬平方呎，備有多元設施，動靜皆宜，包括擺放多元健身器材的健身房，適合住戶進行不同訓練；亦備有以燈光打造成「星空」效果的室內恒溫游

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欄名 : 樓市熱話

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