珺悅薈Emerald Club 設施多元動靜皆宜 置業家居 2021/07/17 分享： 【會所篇】恆大‧珺瓏灣住客會所珺悅薈Emerald Club，總樓面近3萬平方呎，備有多元設施，動靜皆宜，包括擺放多元健身器材的健身房，適合住戶進行不同訓練；亦備有以燈光打造成「星空」效果的室內恒溫游 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 恆大‧珺瓏灣第1期 近70個細單位租盤 開放式月租$8,000起 今日 恆大‧珺瓏灣第1期 近70個細單位租盤 開放式月租$8,000起 恆大‧珺瓏灣低層1房 今日 恆大‧珺瓏灣低層1房 單位劃一鋪牆紙 檢查是否貼服無披邊【獲95分 】 今日 單位劃一鋪牆紙 檢查是否貼服無披邊【獲95分 】 你可能感興趣 恆大‧珺瓏灣第1期 近70個細單位租盤 開放式月租$8,000起 今日 01:00 恆大‧珺瓏灣第1期 近70個細單位租盤 開放式月租$8,000起 恆大‧珺瓏灣低層1房 今日 01:00 恆大‧珺瓏灣低層1房 單位劃一鋪牆紙 檢查是否貼服無披邊【獲95分 】 今日 01:00 單位劃一鋪牆紙 檢查是否貼服無披邊【獲95分 】 最新專欄文章 更多 恆大‧珺瓏灣第1期 近70個細單位租盤 開放式月租$8,000起 今日 恆大‧珺瓏灣第1期 近70個細單位租盤 開放式月租$8,000起 單位劃一鋪牆紙 檢查是否貼服無披邊【獲95分 】 今日 單位劃一鋪牆紙 檢查是否貼服無披邊【獲95分 】 恆大‧珺瓏灣低層1房 今日 恆大‧珺瓏灣低層1房 東旭苑高層$908萬沽 膺綠表居屋王 今日 東旭苑高層$908萬沽 膺綠表居屋王 祥華邨可借9成按揭 綠表$130萬起入場 今日 祥華邨可借9成按揭 綠表$130萬起入場