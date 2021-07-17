恆大‧珺瓏灣第1期 近70個細單位租盤 開放式月租$8,000起

位處屯門掃管笏的恆大‧珺瓏灣第1期，由中國恒大集團發展，設有2幢住宅大廈及22座洋房，合共提供754伙，實用面積由202至2,420平方呎，主打開放式及1房單位。屋苑自設住客會所，亦有數條巴士綫往返屯

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