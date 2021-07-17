恆大‧珺瓏灣第1期 近70個細單位租盤 開放式月租$8,000起 置業家居 2021/07/17 分享： 位處屯門掃管笏的恆大‧珺瓏灣第1期，由中國恒大集團發展，設有2幢住宅大廈及22座洋房，合共提供754伙，實用面積由202至2,420平方呎，主打開放式及1房單位。屋苑自設住客會所，亦有數條巴士綫往返屯 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 恆大‧珺瓏灣低層1房 今日 恆大‧珺瓏灣低層1房 單位劃一鋪牆紙 檢查是否貼服無披邊【獲95分 】 今日 單位劃一鋪牆紙 檢查是否貼服無披邊【獲95分 】 珺悅薈Emerald Club 設施多元動靜皆宜 今日 珺悅薈Emerald Club 設施多元動靜皆宜 你可能感興趣 恆大‧珺瓏灣低層1房 今日 01:00 恆大‧珺瓏灣低層1房 單位劃一鋪牆紙 檢查是否貼服無披邊【獲95分 】 今日 01:00 單位劃一鋪牆紙 檢查是否貼服無披邊【獲95分 】 珺悅薈Emerald Club 設施多元動靜皆宜 今日 01:00 珺悅薈Emerald Club 設施多元動靜皆宜 最新專欄文章 更多 珺悅薈Emerald Club 設施多元動靜皆宜 今日 珺悅薈Emerald Club 設施多元動靜皆宜 單位劃一鋪牆紙 檢查是否貼服無披邊【獲95分 】 今日 單位劃一鋪牆紙 檢查是否貼服無披邊【獲95分 】 恆大‧珺瓏灣低層1房 今日 恆大‧珺瓏灣低層1房 東旭苑高層$908萬沽 膺綠表居屋王 今日 東旭苑高層$908萬沽 膺綠表居屋王 祥華邨可借9成按揭 綠表$130萬起入場 今日 祥華邨可借9成按揭 綠表$130萬起入場 中原地產