大手客尋求按揭中介更得心應手

年初至今，一二手市場交投暢旺，近月發展商積極推盤且成績理想，根據土地註冊處及美聯物業房地產數據及研究中心數據顯示，6月份一手住宅註冊宗數為1,949宗，按月上升逾兩成，連升2個月，更創下今年一手註冊宗數新高，反映市場剛性需求殷切。

一手市場暢旺，同時帶動相關按揭宗數上揚。根據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處最新資料顯示，6月份樓花按揭宗數為912宗，按月上升逾2成，同時連升2個月，創17個月新高。

專業按揭中介 解決承造按揭難題

上半年熱賣的鐵路新盤，潛力優厚，自住投資皆宜，因此吸引大批換樓客、家庭客以及投資客入市，當中亦不乏大手買家，斥資數千萬元甚至過億元購入多個單位。部分大手買家實力雄厚，「一炮過FULL PAY」多個單位不足為奇，亦有部分投資客藉以近期低息按揭計劃入市投資，節省更多利息開支。

事實上，不少大手買家購入多個單位，承造按揭上亦會面對各項難題。假設以個人名義購入兩個過千萬元的物業，首個物業可以首置身份承造最高5成按揭，並只須繳交較低的第二標準稅率印花稅；而銀行審批第二個物業時，按揭成數須下降1成，並須繳交第一標準稅率印花稅，即樓價之15%。此外，當有兩個單位作出借貸時，供款入息比率以及壓力測試基準須下降1成至40%或50%，兩個單位的供款支出亦須計算在負擔當中，銀行要求自然大增。因此買家如有家人協助，使用其首置名額，則兩個物業均可以首置身份計算，比使用一人身份置業容易得多。

提供詳盡分析 幫助爭取最佳利率及回贈

買樓涉及繁複的手續，而一次過購入多個單位，所需資金不菲，實力亦要非常雄厚。建議仔細計算自身供款能力，否則若未能通過銀行嚴謹的批核，或要抬錢上會，甚至撻訂離場。按揭市場瞬息萬變，要尋找多間銀行承造按揭，同時亦要爭取最好的利率及回贈十分費時，為避免於置業路上觸礁，選擇一間大型、可靠及專業的按揭轉介公司就幫到手。專業可靠的按揭團隊，可一條龍協助買家處理按揭事宜，既方便快捷又能節省時間，勝過小恩小惠。此外，按揭專家亦會根據買家的財務狀況，提供詳盡的分析及評估，讓買家輕鬆揀選最合適的按揭計劃，確保置業過程暢通無阻。

▲ 按揭市場瞬息萬變，要尋找多間銀行承造按揭，爭取最好的利率及回贈十分費時，筆者指選擇一間專業的按揭轉介公司可方便快捷地處理按揭事宜。