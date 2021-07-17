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Philips全新熨板蒸氣掛熨機 強力方便快速見效

置業家居 2021/07/17

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一套完美的Outfit除了顏色和飾物配搭外，最重要還是原來的衣服質感，為了讓衣服呈現最完美的狀態，一部熨衣機是家中必不可少的一員！而Philips熨燙產品一直深受大眾歡迎，最近更新升級8000系列熨板

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欄名 : 影音家電

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