旅遊達人又提議，現在內地旅遊火爆，若想性價比夠強，就去一些較後發、知名度沒那麼響，但有特色主題旅遊點的目的地。業界一般認為，單純看旅遊景點的旅遊方式，已不適合高端遊者。而且，現在中國的景區門票也特別貴，付高費用只看到人頭湧湧太不化算。

他算一筆帳，一個著名景區的景點門票和園內交通開支，往往要上千元（人民幣，下同）。不是嗎？國家級著名大景區，好多是去到二百多元門票入場，園區內當然不能自己開車，但由於景區大，入了之後，還要安排各種園區指定交通工具穿梭景點，特別是以大自然山體的景點招徠的，路綫更是故意設計成你不搭不成。

入了園區，坐小巴士到山腳較便宜，但纜車或索道就要過百元。還可能有各種電瓶觀光車，不坐的話，徒步到特色景點較艱難，如是者，超過五百元人均的園區內硬費用少不了。一家幾口，肯定上千。當然，之前已流行旅遊熱點中開著名度假酒店，陽朔、黃山、麗江、香格里拉都開遍，但高端貪新鮮的旅客，現在是衝着主題來。譬如說，之前有體驗過沙漠中的野奢酒店，在大漠沙丘上擺設靚靚地用餐（沙漠中的傍晚沒有太熱，如果沒大風還真頗舒服），現在流行甚麼火星基地，整個酒店像太空基地般，建在一片紅土奇異地貌中，晚上看星，早上就置身茫茫一片大沙漠中。

野奢之外，另外就是去主題之旅，近期都講國潮，愛葡萄酒有酒莊之旅，之前較多是去寧夏，現在較近可去山東煙台。海鮮一流之外，確實由於非旅遊熱點（傳統上看蓬萊看八仙過海等只吸引普通遊客），高質酒店的價錢也沒那麼誇張。而且現在玩的是住在酒莊的莊園酒店，遊葡萄園，試酒配菜，假裝去了Napa Valley。