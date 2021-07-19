國際公關顧問公司Teneo共同創辦人兼主席Declan Kelly，原是資深新聞記者，後轉型從事公關業與合夥人開設Teneo，在國際公關界被視為Guru（大師）級別，曾服務的客戶包括希拉里（總統競選時）、英國重要內閣成員、大企業（如：Coca-Cola、IBM、UBS等）高層。擁如此江湖地位的資深公關人，理應處理任何事都十拿九穩、妥妥當當。但剛剛的六月底，在主持一個有英國前皇室成員哈里和梅根出席的疫苗慈善籌款演唱會上，Declan竟然飲到醉醺醺，然後在巨星如Jennifer Lopez獻唱期間，在台下對席上男女嘉賓摸手摸腳，即是公然性騷擾他人，而且有男有女，涉及多人。事件被揚開，公關界譁然，General Motors即時終止與Teneo每月接近二百萬港元公關費的合約。

在工作期間喝醉兼大出洋相，令客戶尷尬，而自己的公司蒙羞，是非常低級的錯誤，不應出現在資深公關大師身上。有些公關顧問公司明文規定員工，工作期間禁止喝酒，怕的，就是像Declan般酒後亂性的局面和畫面出現。即使沒有白紙黑字的員工條例，一個尊重自己專業和服務對象的人，都不會在履行職務時放縱自己飲到唔識收而亂咁嚟。

尤其從事公關這一行，若在客戶面前連基本的自律和專業都欠缺，如何教人安心託付處理危機？最諷刺的是，Declan幫過很多政治領袖和Fortune 500企業處理過危機，但卻自製危機炸彈，並為自己的醉酒行為付出沉重代價—請辭離開有份一手創辦的公司，且宣布即時生效。

酒後出洋相，久不久就發生，香港曾有品牌於酒會盛事，主持司儀飲大咗，在眾目睽睽下亂噏廿四，還擲物兼大吵大鬧，最後要保安半拉半拖地挾着離開。本應是盛事，因為一個人，翌日見報的全是不美麗畫面，因個人的失控，陷品牌於不義，所以酒後亂性，是公關大忌。