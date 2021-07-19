滿樂潮州夏日農家菜單 選用時令冬瓜烏頭入饌 副刊版 2021/07/19 分享： 滿樂潮州美麗華廣場店由即日起至8月31日，推出全新夏日農家菜單，菜單由行政總廚許美德師傅親自構思，選用本地時令食材，結合傳統、港式打冷及南洋風味，以農場到餐桌的綠色概念為靈感，炮製出多道消暑潮菜。 夏天 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 翡翠拉麵連續3個月推菇菌餐單全新雲南野生黑虎掌菜式 今日 翡翠拉麵連續3個月推菇菌餐單全新雲南野生黑虎掌菜式 滿福樓推出全新「仲夏蠔宴」 品嘗多款創意鮮味蠔菜 2021/07/17 滿福樓推出全新「仲夏蠔宴」 品嘗多款創意鮮味蠔菜 萬豪金殿推夏日時令瓜菜宴 支持本地有機食材 2021/07/17 萬豪金殿推夏日時令瓜菜宴 支持本地有機食材 Funky Monkey非一般異國美食+雞尾酒 2021/07/12 Funky Monkey非一般異國美食+雞尾酒 Okra 居酒屋 增添時令新品清酒佳釀 2021/07/12 Okra 居酒屋 增添時令新品清酒佳釀 菜式 魚 養生 甜品 海鮮 減肥 蝦 豬肉 素食 檸檬