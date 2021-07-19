滿樂潮州夏日農家菜單 選用時令冬瓜烏頭入饌

滿樂潮州美麗華廣場店由即日起至8月31日，推出全新夏日農家菜單，菜單由行政總廚許美德師傅親自構思，選用本地時令食材，結合傳統、港式打冷及南洋風味，以農場到餐桌的綠色概念為靈感，炮製出多道消暑潮菜。

夏天

...