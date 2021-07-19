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翡翠拉麵連續3個月推菇菌餐單全新雲南野生黑虎掌菜式

副刊版 2021/07/19

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翡翠拉麵小籠包最近推出全新菇菌餐單，連續3個月精選各地珍味菇菌食材炮製佳餚。繼6月份推出首章松茸篇後，7月盛夏會精選有宮廷貢品美譽的黑虎掌入饌，這款珍稀菇菌肉質肥厚、香氣濃郁，加上低脂、低卡及低膽固醇

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欄名 : 新鮮熱辣

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