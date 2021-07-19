幼童培養護牙意識 免礙健康成長

本港逾9成基層家長表示幼童出現牙患，惟難負擔牙齒護理費用。兒童口腔健康與日後身體健康及學習能力關係密切，港府除了擴充公營牙科服務，家長更需替幼童做好把關。

逾9成基層 難負擔子女護牙費

兒童權利關注會及社區組織協會調查指，育有5歲兒童的家長當中，多達92.1%表示子女曾出現牙患，60.5%有4顆以上蛀牙。然而，基層家長普遍沒有錢帶子女看牙醫，91.9%表示難負擔子女牙齒保健及護理費用。

美國牙科專家Liji Thomas表示，牙齒不健康除了讓子女感到難堪及不舒服，更影響說話、認知與學習能力，並引述一項研究指此類兒童在校行為出現問題的機率，比一般兒童高出52%。

此外，牙齒問題與多種慢性病例如冠心病、中風與癡肥等有莫大關係。長期牙痛亦可令兒童脾氣變得暴躁、影響情緒與社交發展，日後出現抑鬱的機率高出3至4成。

學前童護牙 社協促政府支援

衞生署現時透過轄下8間牙科診所提供牙科保健服務，但有關服務只為小學生提供，幼稚園學生無法受惠。社協表示政府應增加支援學前幼童護牙，例如資助低收入家庭幼童定期檢查牙齒，長遠亦應提供全面公營牙科服務，例如擴充現有牙科保健服務至中學生。

本港民間已有組織開始為幼稚園學童提供牙齒檢查服務，港大牙醫學院去年獲得賽馬會慈善信託基金捐助，推行「賽馬會幼童健齒計劃」，旨在為全港逾18萬名幼稚園學童提供口腔檢查及蛀牙治療，同時為家長提供講座、及為教師提供培訓，傳達口腔健康信息。

加州推計劃 免費或廉價檢查

美國加州則早在2007年，已通過一項法例，要求兒童在入讀幼稚園之前必須接受口腔健康檢查，並在入學時遞交牙醫簽署文件。有見於基層及沒有醫療保險的家長未必能夠負擔牙科保健，當地政府更透過Medi-Cal牙科保健計劃，為有需要人士提供免費或廉價檢查牙齒。

本港幼童蛀牙情況嚴重，離不開家長疏忽與縱容，疫情期間接受口腔健康檢查亦較不方便，家長有責親自替子女把關，避免他們進食過多甜食，並及早培養護牙意識。

▲ 家長應及早培養子女護牙意識，以免日後影響健康及學習能力。（資料圖片）