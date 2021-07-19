交通網加速擴展 提振產業利樓市 地產版 2021/07/19 分享： 成熟的交通建設，猶如人體內複雜交錯的血管，支撑城市發展，產業提升以至經濟增長。經過多年以來的區域整合，粵港澳大灣區中的城市不斷完善並拓展高效便利的交通網絡，有利居民於各城間自由流動，促進專業知識和技術 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 陶汝鴻 戴德梁行大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管 欄名 : 專家論市 報道系列 : 置業大灣區 相關文章 廣州置業投資 南沙黃埔區新選擇 今日 廣州置業投資 南沙黃埔區新選擇 住房增值稅2年改5年 房貸收緊 今日 住房增值稅2年改5年 房貸收緊 你可能感興趣 廣州置業投資 南沙黃埔區新選擇 今日 01:00 廣州置業投資 南沙黃埔區新選擇 住房增值稅2年改5年 房貸收緊 今日 01:00 住房增值稅2年改5年 房貸收緊 最新專欄文章 更多 柏傲莊拆卸重建 負責任決定 今日 柏傲莊拆卸重建 負責任決定 放下悲情迎接更璀璨 2021/07/16 放下悲情迎接更璀璨 劏房問題複雜難解 租管只屬權宜之計 2021/07/15 劏房問題複雜難解 租管只屬權宜之計 中美全面性對抗 香港如何再出發？ 2021/07/14 中美全面性對抗 香港如何再出發？ 收購舊樓日見困難 強拍個案未來將減 2021/07/13 收購舊樓日見困難 強拍個案未來將減 經濟 大灣區 交通 基建 港珠澳大橋 深中通道 美元