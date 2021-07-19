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交通網加速擴展 提振產業利樓市

地產版 2021/07/19

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成熟的交通建設，猶如人體內複雜交錯的血管，支撑城市發展，產業提升以至經濟增長。經過多年以來的區域整合，粵港澳大灣區中的城市不斷完善並拓展高效便利的交通網絡，有利居民於各城間自由流動，促進專業知識和技術

...

撰文 : 陶汝鴻 戴德梁行大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管

欄名 : 專家論市

報道系列 : 置業大灣區

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