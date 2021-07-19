粵港澳大灣區機遇處處，城通科技行政總裁楊嘉強早在2008年走進內地，見證深圳及其他大灣區城市的發展，多年來受惠於大灣區給予港人的便利措施，成功創立自己的公司及事業。

對於本港青年對到大灣區發展較為冷淡，

...