  • 27°C
香港時間 : 2021719日 (一) 02:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大灣區成經濟引擎 港青2板斧拓機遇

創科過來人：開放思維+適應力強 助北闖

港聞版 2021/07/19

分享：

粵港澳大灣區機遇處處，城通科技行政總裁楊嘉強早在2008年走進內地，見證深圳及其他大灣區城市的發展，多年來受惠於大灣區給予港人的便利措施，成功創立自己的公司及事業。

對於本港青年對到大灣區發展較為冷淡，

...

報道系列 : 大灣區大機遇

相關文章

參加業界組織 加快融入灣區建人脈
今日
參加業界組織 加快融入灣區建人脈
研發機械人經驗 內地技術引入香港
今日
研發機械人經驗 內地技術引入香港
前海兩房人才公寓 月租僅2千人幣
今日
前海兩房人才公寓 月租僅2千人幣
人才公寓吸港人 最多可住5年
今日
人才公寓吸港人 最多可住5年

你可能感興趣

參加業界組織 加快融入灣區建人脈
今日 01:00
參加業界組織 加快融入灣區建人脈
研發機械人經驗 內地技術引入香港
今日 01:00
研發機械人經驗 內地技術引入香港
前海兩房人才公寓 月租僅2千人幣
今日 01:00
前海兩房人才公寓 月租僅2千人幣
大灣區 中國 經濟 香港 就業 創業 職場文化

上一篇文章

完成兩針接種港人 突破200萬

下一篇文章

參加業界組織 加快融入灣區建人脈
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？