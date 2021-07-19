大灣區成經濟引擎 港青2板斧拓機遇 創科過來人：開放思維+適應力強 助北闖 港聞版 2021/07/19 分享： 粵港澳大灣區機遇處處，城通科技行政總裁楊嘉強早在2008年走進內地，見證深圳及其他大灣區城市的發展，多年來受惠於大灣區給予港人的便利措施，成功創立自己的公司及事業。 對於本港青年對到大灣區發展較為冷淡， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 報道系列 : 大灣區大機遇 相關文章 參加業界組織 加快融入灣區建人脈 今日 參加業界組織 加快融入灣區建人脈 研發機械人經驗 內地技術引入香港 今日 研發機械人經驗 內地技術引入香港 前海兩房人才公寓 月租僅2千人幣 今日 前海兩房人才公寓 月租僅2千人幣 人才公寓吸港人 最多可住5年 今日 人才公寓吸港人 最多可住5年 你可能感興趣 參加業界組織 加快融入灣區建人脈 今日 01:00 參加業界組織 加快融入灣區建人脈 研發機械人經驗 內地技術引入香港 今日 01:00 研發機械人經驗 內地技術引入香港 前海兩房人才公寓 月租僅2千人幣 今日 01:00 前海兩房人才公寓 月租僅2千人幣 大灣區 中國 經濟 香港 就業 創業 職場文化