講真，論體驗，去過法國、意大利、澳洲眾多酒莊遊，現時中國的同類路綫自然難以相比。西面賀蘭山的大西北風土可能較異域風情一點，但西至寧夏、東達煙台，論到旅遊配套和試酒用餐的體驗感，還有好大提升空間。這次關注煙台，除因為這是旅遊界對中國新興旅遊點的提議，另一原因，當然是對拉菲（Lafite）的中國落地好奇。

其實法國DBR集團早在二○○八年就在煙台找好土地種下葡萄，直到二○一九年有了第一輪產出，正牌叫「瓏岱」（Long Dai），還有另一條副綫是「琥岳」（Hu Yue），都有Rothschild和Lafite字樣，以至五枝箭印在酒標上。那麼新的產出，口味品質就先不評價，不過拉菲的中國概念值得一提。也可倒過來，說煙台想走一回拉菲概念。

因為酒莊進中國，中外合資是必需的，中方也會出資。拉菲作為世界酒界名牌，似乎沒有甚麼比得上把煙台宣傳為「連拉菲都選擇進駐」這來得有效，立即就把煙台這相對不為世界所知的產酒區，放進世界葡萄酒產區地圖，其實也是建立煙台的地域品牌效應。以預計產量每年一萬二千箱，不算很大，所以說，產區意義更為重要。連同當地眾多已有的中國葡萄酒牌子，如張裕、長城，那就形成一個煙台的branding，現在已有幾個較具規模的酒莊城堡式旅遊點（還玩城堡主題不玩大地藝術則看來較俗套）作招徠。

市場怎樣？Long Dai 2017，賣至五千多元（人民幣，下同），Hu Yue 2020賣近一千元，內地市場來說，肯定是高定位路綫。見到有些評論，說幾千元買一瓶拉菲值不值。比起以前買進口的上萬價位，當然平了不少。但看你飲酒的場景是甚麼，內地好多飯局，還是面子經濟，點都要進口才夠派頭。但嚴格來講，它只是拉菲母公司的投資生產，不能跟拉菲混為一談。