早前日本大阪一家章魚燒店被客人投訴，指在外賣章魚燒中發現頭髮。一向對章魚燒相當講究的老闆島田，不能接受自己這個錯失，在Twitter聲明，為了表示自己的歉意，特意剃光頭上門道歉。島田出發前在Twitter上載了自己的光頭照，表示準備起程到客人住所。殊不知，當島田登門造訪後，才發現原來客人投訴有頭髮的章魚燒，是來自另一間店的！

雖然這個結局出人意表、峰迴路轉兼太有喜劇感，可以想像當時對島田來說，心情應該非常複雜——「太好了！證明不是我的店有問題！但Oops！媽呀！我無情白事把自己的頭剃光了！！」真是賠了聲明又折髮，島田的頭髮，是給自己白白地、含冤枉地壯烈犧牲了。

這個故事對公關也有啟發：

一、回應一味「快」是無用的，快而不準，輕則搞到／苦了自己，重則令事件火上加油。

二、未決定作任何動作前，搞清楚件事到底是甚麼境況，是常識吧！

三、現世代，投訴文化變成常態，網民未搞清楚件事，已在網上開名投訴，因為沒有成本。因此，任何面向公眾的商店、品牌、企業、機構或人物，首先不要怕被投訴，也不要一遇投訴即道歉，搞清來龍去脈前，勿輕舉妄動。

四、在不需道歉的情況下道歉，輕則如以上故事般得啖笑，但有些情況，在未搞清己方是否真的有責任或出錯前，趷個頭出來道歉，是無必要地把本不屬自己的責任傻更更地攬上身。

五、其實不僅道歉，現世代伏位處處，未摸清實況底蘊時，太快「趷」出來高調表態，可能自以為「今次無死」，但世事往往峰迴路轉，表態太快，然後發現原來表錯態，可能死得更快。