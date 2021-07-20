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熊大化身新加坡魚尾獅 LINE FRIENDS東南亞主題打卡位

副刊版 2021/07/20

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LINE FRIENDS踏入10周年，多個商場亦特設主題布景裝飾，給粉絲們瘋狂打卡！熊大（BROWN）、熊美（CHOCO）、莎莉（SALLY）及兔兔（CONY）將現身將軍澳PopWalk天晉滙的大型主

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欄名 : 本地遊

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